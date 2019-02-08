DSP İstanbul Büyükşehir'e kadın aday çıkarıyor

Mustafa Sarıgül'ün Şişli'ye aday olmasında sonra çok önemli isimleri farklı noktalardan aday gösterip ses getiren çıkışlar yakalayan DSP bu defa da Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için teklif götürdü.



DSP Handan Toprak Benli'nin teklifi kabul etmesi halinde İstanbul'da üçüncü yol mümkün sloganı ile yola çıkacak.



Kadın aday uygulamasının İstanbul'da tutacak bir girişim olduğunu söyleyen siyasi gözlemciler yarışın böylece yeni bir boyut kazanacağını ileri sürdüler.