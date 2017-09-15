DSP'den uyum yasaları açıklaması

ANKARA (AA) - DSP Genel Merkezi'nden, "Toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren Seçim ve Siyasi Partiler yasaları üzerinde düşünülen değişikliklerin kamuoyunda tartışılmadan Meclis gündemine getirileceği görülmektedir. Bu doğru bir yöntem değildir." açıklaması yapıldı.

DSP Başkanlık Kurulu, Genel Başkan Önder Aksakal başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Sonrasında yapılan yazılı açıklamada, toplantıda parti çalışmaları ile ülkedeki iç ve dış gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Türkiye'de siyaset kurumu ve devletin işleyişinin 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen halk oylaması sonrasında yeni bir sürece girdiği ifade edilen açıklamada, anayasa değişikliği hükümlerine ilişkin 6 ay içinde çıkarılması zorunlu olan uyum yasaları hakında iktidar partisi milletvekilleri dahil hiçbir kesimin bilgi sahibi olmadığı iddia edildi.

Açıklamada, "Oysa Anayasanın Geçici 21. maddesine göre bu süre dolmasına karşın referandum sonucu tarihi itibariyle de değerlendirildiğinde az bir zaman kalmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin ve toplumun birtakım oldu bittilerle karşı karşıya bırakılacağı iddia edilen açıklamada, "Toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren Seçim ve Siyasi Partiler yasaları üzerinde düşünülen değişikliklerin kamuoyunda, üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında tartışılmadan Meclis gündemine getirileceği görülmektedir. Bu doğru bir yöntem değildir." ifadelerine yer verildi.

Seçim barajının kaldırılması ve dar bölge ya da daraltılmış bölge sisteminin getirilmesinin önerildiği açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Cumhurbaşkanı adayı önerme kuralları oluşturulurken seçmen iradesinin tecellisini zorlaştıracak ve hak ihlaline sebebiyet verebilecek yöntemlerden uzak durulması, siyasi partilerin birbirleriyle seçim ittifakları kurabilmelerinin sağlanması, Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddesinin sadece belirli oranda oy alan partiler için değil, seçime katılma yeterliliğinde olan tüm partilere devlet desteği öngörecek şekilde düzenlenmesi hususlarının dikkate alınması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz."