Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı temel atma töreni

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "16 Nisan'da bu 82 yılından kalan tek, stabilize yolu, otoyola çevirmeye hazır mısınız? Otoyol olduğu zaman artık engel yok. Basıyorsun gaza gidiyorsun. Kılıçdaroğlu'nun 82 model arabası artık işe yaramıyor. Yeni araba lazım. Yeni araba için yeni yol lazım. Bırakalım o nostalji yapsın, biz işimize bakalım." dedi.

Yıldırım, Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı temel atma töreninde vatandaşlara hitap etti.

Düzbağ Projesi'nin 1 milyar 250 milyon TL değerinde olduğunu belirterek, "Bu ne demek? Bu projeleri Türkiye, AK Parti iktidarından önce rüyasında bile göremiyordu. Bırakın 1 milyarlık projeleri, Türkiye en temel ihtiyaçlarını göremiyor, sağlık hizmetini veremiyor, memur maaşlarını ödeyemiyordu." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "Çünkü paraların yüzde 85'i faize gidiyordu. Onun bunun cebine giriyordu. Şimdi yüzde 10'u bile değil, yüzde 8,5'unu faize veriyoruz. Gerisini Düzbağ Projesi'ne, Gaziantep Çevre yoluna veriyoruz, raylı sistemin yapımına veriyoruz, Gaziantep-İskenderun-Dörtyol-Hassa Tüneli'nin yapımına veriyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'e 14 yılda 22 milyar yatırım yapıldığını, destek verildiğini aktaran Yıldırım, "Helali hoş olsun. Gaziantep daha fazlasına layık." dedi.

2002'de Gaziantep'in 650 milyon ihracat yaparken, bugün 6,5 milyar ihracat gerçekleştiren şehir olduğunu, Ankara'yı geçtiğini anlatan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Gaziantep'e yakışır. Çünkü Gaziantep'in insanı çalışkan, girişimci kendi kendisi bilen bir şehir. Gaziantep'te 4 tane organize sanayi bölgesi oldu, 3 tane üniversite oldu. Şimdi muazzam kongre ve fuar merkezi yapılıyor. TOKİ ile beraber 50 bin konutluk yeni bir Gaziantep kuruluyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız, Fatma Başkanımız durmadan gece, gündüz çalışıyor. Gaziantep için bütün teşkilatımız var gücüyle çalışıyor.

Daha bitmedi, yapacak çok işimiz var. 14 senedir bu işleri yaptık ama burnumuzdan getirdiler. Binbir engelle karşılaşarak engelleri aşa aşa bu işleri yaptık. Şeytan taşlamadan vakit kaldıkça da Türkiye'ye bu muazzam eserleri kazandırdık. Engelli koşu yaparak geliyoruz. Şimdi 16 Nisan, inşallah kararımız net, oyumuz tabi ki evet. Önce millet, tabi ki kararımız evet. Tek bayrak, tek vatan, tek milet, tek devlet için kararımız evet. Gaziantep işi bitirmiş, gün sayıyor. Şu 16 Nisan bir gelse."

Gaziantep'e hızlı trenin de geleceğini vurgulayan Yıldırım, "Nurdağ'a kadar geldi. Nurdağ'dan bu tarafa dönüyor tren." dedi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesine ilişkin yeni projeler hakkında bilgi veren Yıldırım, son bir müjdesi daha olduğunu, Gaziantep'in çok büyüyüp, geliştiğini onun için de havalimanı terminalinin yetmediğini, beş tane körüğü olan, 5 milyon yolcu kapasiteli muazzam bir terminal daha yapacaklarını ve Mayıs ayında da ihalesine çıkacaklarını açıkladı.

- "AK Parti'nin başarısında en büyük payı yine hanımlar alacak"

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Değerli kardeşlerim, vakit geç Kilis ve Osmaniye'ye gideceğiz. Oradan dönüp Mersin'e geleceğiz. Yarın, Hakkari, Şırnak var. İş çok. Gaziantep-Birecik-Nizip yolunu da duble yol haline getiriyoruz. Hem otoyol hem duble yol. Gördüğünüz gibi işler tıkır tıkır gidiyor. Biz yolları yaptık, böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik ama yapamadığımız bir yol kaldı. O yolu da siz yapacaksınız. Demokrasi, anayasa yolu. Hazır mısınız? 16 Nisan'da bu 82 yılından kalan tek, stabilize yolu, otoyola çevirmeye hazır mısınız? Otoyol olduğu zaman artık engel yok. Basıyorsun gaza gidiyorsun. Kılıçdaroğlu'nun 82 model arabası artık işe yaramıyor. Yeni araba lazım. Yeni araba için yeni yol lazım. Bırakalım o nostalji yapsın, biz işimize bakalım.

Her şey Gaziantep, Türkiye için. Allah sizden razı olsun. İşi sıkı tutacağız. Yani iyi gidiyoruz. Allah'a şükür ama yetmez daha çok çalışacağız hanımlar. Bu halk oylaması geçmiş oylamalar gibi sizin zaferiniz olacak. AK Parti'nin başarısında en büyük payı yine hanımlar alacak. Bunu biliyoruz, sizlere güveniyoruz. Hanımlar olmasa bizim halimiz ne olacak? Onun için beraber çalışacağız, gayret edeceğiz. Hazır mıyız? Allah sizden razı olsun."

- Törenden notlar

Konuşmaların ardından temel atma törenine geçildi. Başbakan Yıldırım, video konferansla Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ Mahallesi'ne bağlanarak, Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı projesinin temelini attı.

Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, "İnşallah proje kısa sürede tamamlanır hem Düzbağ Barajı'ndan topraklarımız suyla buluşur hem de Gaziantep'in içme suyu sorunu, gelecek 50 yıl için hallolmuş olur." ifadelerini kullandı.

Alana, dev Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın posterleri asıldı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra eşi Semiha Yıldırım ile alandakilere satranç takımı dağıttı.

Temel atma törenine, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Veysi Kaynak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ile milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.



(Bitti)