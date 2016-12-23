DÜZELTME Saat 17.23'te geçtiğimiz

UŞAK (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülke el kandırılıp, indirilerek kurulmadı. Şimdi tek adamlık dönemi getirmek, devleti yeniden yapılandırmak istiyorlar. MHP'li arkadaşlarıma şunu söyleyeyim, siz ne kadar ülkücüyseniz, vatanseverseniz ve milliyetçiyseniz biz de ülkücüyüz, vatanseveriz milliyetçiyiz." dedi.



Uşak'ta temaslarını sürdüren Kılıçdaroğlu, bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticilerle bir araya geldi, ardından partisince Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "CHP Uşak'ta Üreticisine Sahip Çıkıyor" adlı çalıştaya katıldı.



Türkiye'nin çok zor günler geçirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, son günlerde yaşanan terör saldırılarına da tepki gösterdi.



Terör örgütlerinin tümüyle mücadale edilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bizi bölmek istiyorlar, inanç bağlamında, kimlik bağlamında, yaşam tarzı bağlamında bölmek istiyorlar. Allah'a şükür bütün bunlara rağmen bu millet bölünmedi, omuz omuza terörle mücadele edeceğiz, bölünmeyeceğiz." diye konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu günlerden birlik ve beraberlik içinde çıkacağına işaret etti.



- "Türkiye'nin huzur ortamına dönmesi gerekiyor"



Köylü, esnaf, sanayici, ev kadını, sokakta yürüyen insanın rahatsız olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Her gün şehit haberleri geliyor, çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor, insanlar caddelerde sokaklada rahat gezemiyor. Allah'ın yarattığı bu güzel coğrafyada huzur içinde yaşayamıyorsak, bunun nedeni AKP'dir. Türkiye'nin huzur ortamına yeniden dönmesi gerekiyor. Siyasi görüşü, kimliği, inancı ne olursa olsun, insanların sevgiyle hoşgörüyle birbirlerine selam vermesini istiyorsak, önemli bir şey yapacağız. Türkiyeyi bu hale getirenlerden kurtaracağız. Kinden, öfkeden uzak, barış ve huzur içinde bir Türkiye yaratmak çok zor değil. Terör konusunda ortak payda oluşturmak zorundayız. Kimden gelirse gelsin amacı ne olursa olsun teröre hep beraber karşı çıkmalıyız. Terör bir insanlık suçudur, terör kandan beslenir, kandan beslenen bir organizasyona karşı çıkmak bir namus borcudur, insanlık görevidir."



Kılıçdaroğlu, oğlunu toprağa veren anne ve babanın acısını kimsenin anlayamayacağını belirtti.



Türkiye'nin AKP iktidarı döneminde kan gölüne döndüğünü savunan Kılıçdaroğlu, "Şehirleri silah deposuna döndürenlerden hesap sormalıyız. Kamyonun üzerinden kalaşnikoflar, dağıtılırken güvenlik güçleri müdahale etmek istediğinde izin vermeyenlerden hesap sormalıyız. Şehirlere 200 ton bomba yerleştirilirken kimler buna göz yumdu? Bütün bu şehitlerin sorumluları iktidar sahipleridir. Türkiye'deki bütün anneler bu Ankara'da oturanların çocukları askere gidiyor mu diye sormalı." diye konuştu.



- "Türkiye Ortadoğu'nun oyuncağı oldu"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, El-Bab'dan şehit haberleri geldiğini, internetteki görüntüleri de izleyemediklerini bildirdi.



Türkiye'nin yüreğinin yandığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Askerlerin diri diri yakıldığı, başlarına sıkıldığı görüntüler var. Hükümetten cevap bekliyoruz, ben cevap bekliyorum." dedi.



Hükümetin Suriye politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Ben sana, 'Suriye'ye silah gönderme, terör örgütlerine silah gönderme, gönderdiğin silah gün gelir seni vurur' diyordum. Şimdi olan bu. Eskiden PKK vardı, şimdi İŞİD çıktı, El Nusra çıktı. Musul'da elçiliğimizi bastılar, vatandaşlarımızı esir aldılar çıkıp 'bunlar terörist' diyemediler. FETÖ, DHKP/C, İŞİD, PKK hep birlikte bunlara karşı çıkmalıyız. Ne oldu Emevi Camisi'nde namaz kılacaklardı. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldılar. Türkiye Ortadoğu'nun oyuncağı oldu. Her gelenin şamar vurduğu bir ülke olduk. Ülkemizde 3 milyon Suriyeli var, bunun sorumlusu kim? Utanmasalar 'bunun sorumlusu da CHP' diyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönderileceğini kaydetti.

Önceliklerini ülke insanına vereceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başımıza yeni bir bela açmak istiyorlar, 'anayasayı değiştireceğiz' diyorlar, rejim değişikliği yapmaya çalışıyorlar. Cumhuriyeti ve demokrasiyi kaldırarak yerine dikta rejimi getirmek istiyorlar. Bunun mücadelesini vermek, CHP'nin namus borcudur, bu ülkeye dikta rejimini getirtmeyeceğiz. Bu ülke el kandırılıp, indirilerek kurulmadı. Şimdi tek adamlık dönemi getirmek, devleti yeniden yapılandırmak istiyorlar. MHP'li arkadaşlarıma şunu söyleyeyim, siz ne kadar ülkücüyseniz, vatanseverseniz ve milliyetçiyseniz biz de ülkücüyüz, vatanseveriz milliyetçiyiz. Eyalet sistemini getirmek istiyorlar, bunu Apo istiyor, eyalet sistemini savunanlardan biri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Devlet, tecrübeyle ve ahlakla yönetilir. Siyaset, kul hakkı yeme yeri değildir. Siyaset, ahlaklı namuslu insanların yeridir. Bir milyonu aşkın mağdur yarattılar, kollektif suç ürettiler. 'Bir kişi suç işledi' diye çocuğunu, annesini ve babasını cezalandırıyorsunuz. Bunlara asla izin vermeyeceğiz, milli kurtuluş savaşı mücadelesini yeniden yapacağız. Kim etnik temelli, inanç ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapıyorsa o vatan hainidir."







