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"Efeler, katı atıktan para kazanacak"

Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, göreve gelir gelmez katı atık ücretini yarıya indireceğini açıkladı. Akın "Katı atığı çöp olmaktan çıkarıp enerji üretiminin ham maddesi haline getireceğiz. Böylelikle çöpten para kazanacağız" dedi.

"Efeler, katı atıktan para kazanacak"
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Yarı yarıya ucuzlayacak

Aydın iline bağlı Efeler ilçesinin belediye başkan adayı Ümmet Akın ilçenin çöp sorununa ilişkin çözümleri şöyle açıkladı: "Efeler İlçemizde katı atık ücreti 15.53 TL. Germencik'te ise katı atık toplama ücreti 8.11 TL. Halkımız bunu sorgulamalıdır. Katı atık ücretinin mantığı çöp toplamak için belediyenin harcadığı parayı belli kriterlere göre hanelere yansıtmaktır. Bertaraf tesisi Efeler'in içinde olmasına rağmen, Germencik Belediyesinin her bir aracının git gel 70 kilometre yol yapmasına rağmen nasıl oluyor da Efeler'den yarı yarıya daha ucuza hizmet üretebiliyor? İşte biz buna hizmette verimlilik diyoruz. Söz veriyorum göreve gelir gelmez katı atık ücreti minimum yarı oranında düşecek" ifadelerini kullandı.

Çöpten para kazanacağız

Akın "2023 hedefinde de katı atıktan enerji üretim tesisi (WtE) kurulunca tamamen ortadan kalkacak" diyen Akın, şunları kaydetti: "Biz bu tesisi Germencik'te kurmak istedik ancak toplanan çöp miktarı rantabl olmadığı için kurulamadı. Fakat burada mutlaka kuracağız. Katı atığı çöp olmaktan çıkarıp enerji üretiminin ham maddesi halinegetireceğiz. Böylelikle çöpten para kazanacağız, bunu da Efeler ilçemize hizmet olarak yansıtacağız." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Ümmet AkınEfelerBelediye Başkan Adayı
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