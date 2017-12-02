En iyi fotoğrafları seçti

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Aydın, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek 4 fotoğraf için oy kullandı.

TBMM Başkanvekili Aydın, haber kategorisinde Kayhan Özer’in "Erdoğan sevgisi" ve Alaa Mohammed'in "Suriye’de ‘çatışmasızlık bölgelerine saldırdılar", yaşam kategorisinde Bruno Bierrenbach Feder'in "Mundari kabilesi" ve spor kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Atlı okçuluk gösterisi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Aydın, "Erdoğan sevgisi" başlıklı fotoğrafa ilişkin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan ziyaretinde bir kız çocuğunu kucaklamasının, dünyaya ilişkin yaklaşımını ve insanlığını ortaya koyduğunu belirtti.