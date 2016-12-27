Erdoğan-Conde ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sömürgecilere sakın oradaki madenleri kaptırmayın. Dürüst olanlara bunları vermek suretiyle inanıyorum ki Gine çok kısa sürede yeniden ayağa kalkacaktır." dedi.

Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından, ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Gineli bir gazetecinin, "Türkiye'nin bir kalkınma modeli olduğunu" belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek noktasında Sayın Erdoğan siz sosyo-ekonomik kalkınma konusunda Sayın Conde'ye nasıl bir yardım modeli düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, Türkiye'nin 14 yıl önce çok ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gerek alt yapı, gerek üst yapı olarak Türkiye'nin sıkıntıları çok büyüktü fakat yola çıkarken bir şeyin kararını verdik. Dedik ki 'biz Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yükselteceğiz. Bunun birincisi eğitim olacak, ikincisi sağlık olacak, üçüncüsü adalet olacak, dördüncüsü emniyet olacak.' dedik. Biz bunu enerjiyle, ulaşımla daha da geliştirdik. Tabii enerji, ulaşım dediğimiz zaman, enerjide şu anda özellikle Gine'nin en önemli kaynaklarından biri su ama bu suyu, paraya çevirmek lazım. Suyu enerjiye çevirmek lazım. Susuzluğu ortadan kaldırıp Gine halkının susuzluğunu gidermek lazım. Her şey cebinizde paranız olduğu zaman yapılmıyor. Para olmadan da bir şeyler yapılabiliyor."

Türkiye'nin bu noktada "Kamu Özel İş Birliği" (PPP) sistemiyle adımlar attığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girişimci geldi yatırımını yaptı, diyelim ki 20-25 yıllığına, o barajı kurup ondan sonra işletti ama biz devlet olarak sadece ona alım garantisi verdik. Aynı şekilde yollarda bu tür adımları attık ve ulaşımda da çok kısa zamanda otobanlar, bölünmüş yollar yaptık." dedi.

- 14 yılda 18 bin kilometre bölünmüş yol

Türkiye'nin 79 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yola sahipken, 14 yılda buna 18 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettiklerini bildiren Erdoğan, tüm bunların ise bir güven, istikrar gerektirdiğini vurguladı.

Müteahhit firmanın işe başladığı zaman güven ve istikrarı aradığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olmadığı zaman firmanın işe başlamasının zorluğunu anlattı.

Bu nedenle okullardan işe başlanması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastanelerimizi bir taraftan yapacağız çünkü her şey insan için. İnsanımızın sağlığını, geleceğini teminat altına almadıktan sonra bunlar olmuyor." diye konuştu.

- Yolsuzlukla mücadele

Bu sürede Türkiye'de yolsuzlukları ortadan kaldırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3Y" diyerek yola çıktıklarını belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Yolsuzluk, yasaklar ve bir de bunun yanında en önemli olan yoksulluk. Bununla verdiğimiz mücadeleyi de başarıyla neticelendirdik. Ben inanıyorum ki Conde hocamız, kardeşimiz, hem bir hukukçu olması hasebiyle de inşallah Gine'de bizler el ele vereceğiz, dayanışma halinde olacağız ve oralarda Türk müteşebbisi, yarın İstanbul'da yapılacak iş forumuyla birlikte orada yer alacağına inanıyorum. Biz de onları teşvik edeceğiz. Böylece hep birlikte Afrika'daki ayağa kalkışı, 2005 yılında biz Türkiye olarak orada 'Afrika Yılı' ilan ettik, Afrika ülkelerini dolaştık. Göreve geldiğimizde Afrika'da bizim 12 büyükelçiliğimiz vardı, bunu 39'a çıkardık. Hep koşmamız gerekiyor. En üst düzeyde bu dayanışmamızı yapacağız."

- Sömürgecilere karşı uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeraltı kaynaklarının Gine için çok önemli olduğuna ve bu konuda dürüst girişimlerin teşvik edilmesinin önemine değindi.

"Sömürgecilere sakın oradaki madenleri kaptırmayın." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Dürüst olanlara bunları vermek suretiyle inanıyorum ki Gine çok kısa sürede yeniden ayağa kalkacaktır. Çok daha farklı olacaktır. Ben biliyorum ki altın madenleriniz, krom, demir, bütün bunlar Gine için çok büyük varlık. Geçmişte tabii o ülkelerin isimlerini vermeyeceğim, oralarını nasıl sömürdüklerini, helikopterle oraya nasıl o vampirlerini indirdiklerini, bunların hepsinin tarihçesini öğrendiğim için ülke adı vermeyeceğim, bunlar tabii Afrika'nın birçok yerinde böyle. Bunu değerli hocam çok iyi biliyor. İnşallah dayanışma halinde, Türk girişimcilerini biz oraya inşallah göndereceğiz. 'Win win' esasına göre de bu işleri yapacağız. Kazan, kazan."

- "Bir de TOKİ'yi oraya sokacağız"

"Gine'nin Ebola virüsü nedeniyle iki zor yıl geçirdiği" hatırlatılarak, "İki ülke arasındaki girişimlerin nasıl somut adımlara dönüştürülebileceğinin" sorulması üzerine Erdoğan, marttaki Gine ziyaretinde "Her şeyden önce medeni olmak, şehirleşme denilen sorunu çözmek çok önemli" dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hastanelerde bile ne ararız? Hijyen koşullarını ararız. Şöyle düşünüyorum, 20 yıl önce bizim hastanelerimizin durumu, hastaneye bir insan şifa bulmaya gider ama biz hastaneye giderdik, ne şifası, sağlam gitsen hasta çıkarsın, öyle durumlarımız vardı ama şimdi devran değişti. Artık hastanelerimiz, şu anda hijyen koşulları açısından büyük ölçüde, yüzde 100 yine demiyorum ama büyük ölçüde pırıl pırıl. Şimdi şehir hastaneleri projelerimiz başladı, bunlarla 30 büyük şehirde gerçekten dünyaya örnek hastanelerimizi kuruyoruz. Şimdi Gine'de de hastanelerimiz çok önemli ama bunlar orada olsa, Ebola salgını filan bu hastanelerimiz vasıtasıyla çok daha kısa zamanda giderilebilirdi. Bakın ben ilk temel taş olarak neyi söyledim, eğitim dedim. Niye eğitim dedim? Gine bir taraftan da kendi doktorlarını da yetiştirecek. Yetiştirmemesi için bir sebep var mı? Yok. Buyurun hukuk profesörü, hukuk profesörü şu anda Gine'nin başında olduğuna göre, buradan şimdi doktorlar da yetişecek ve böylece Gine'nin hastanelerinde Gineli doktorların çalışmasından daha güzel ne olabilir. Bunun adımlarını da atmak lazım."

Türkiye'nin bu noktada her türlü dayanışmaya açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Eğitim, eğitim, eğitim. Bu adımı bir defa Gine'de mutlaka atmamız lazım. Olmaz diye bir şey yok. Olmaz, olmaz. Bunları aşacağız. Gine bunu çözer." diye konuştu.

Üzerilerine düşeni yapacaklarını bildiren Erdoğan, Türkiye olarak Gine'ye bakımları yapılmış 30 otobüs gönderdiklerini, 20 otobüsün de kısa sürede gönderileceğini açıkladı.

Mart ayındaki ziyaretinde bu eksikliği gördüklerini hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'de benim vatandaşım neyse, Gine'deki kardeşim de benim için odur. Öyle baktık. İstanbul Büyükşehir Belediyemize gerekli talimatı verdik. Sağ olsunlar onlar da şu anda 30 taneyi hazırladılar, 20 tane birkaç hafta içinde hazırlanıyor, gidecek." dedi.

Gine'de bir de alt yapı, üst yapı eksiklikleri bulunduğunu, onları da Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştüklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah bir de TOKİ'yi oraya sokacağız. Toplu konut olarak da ayrıca Konakri'ye girmemiz lazım ki Konakri'yi büyük ve modern bir şehir haline getirelim. TOKİ ile de buraya girildiğinde uygun şartlarla, uygun imkanlarla bence Gine halkı kendisine yakışan orada konutlara sahip olsun. Oralara yerleşsin. Size bu layık. Bunun beraberce, dayanışma halinde gerçekleşeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)