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Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul edecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul edecek.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zarif ile...

Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul edecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zarif ile görüşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğanİran Dışişleri Bakanı Zarif
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