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Erdoğan'dan 'Trump'la görüşme' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump'la görüşme gerçekleşti mi?" sorusuna, "Hayır, şu anda Dışişleri temas halinde" yanıtını verdi.

Erdoğan'dan 'Trump'la görüşme' açıklaması

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump'la görüşme gerçekleşti mi?" sorusuna, "Hayır, şu anda Dışişleri temas halinde." yanıtını verdi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından bir gazetecinin, "Geçen hafta, ABD Başkanı Sayın Trump'la görüşeceğinizi söylemiştiniz, 'eğer aramazsa ben arayacağım' demiştiniz. Görüşme gerçekleşti mi?" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.

"Arayacak mısınız peki?" sorusu üzerine ise Erdoğan, "Şu anda Dışişleri temas halinde, yardımcılarıyla filan görüştüler, henüz daha dönmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konuşmanızda 28 Şubat vurgusu yaptınız. Şantaj ve dava ile ilgili olarak biraz açabilir misiniz acaba?" sorusunu da yanıtlarken, "Onun neyini açacaksınız, zaten her şeyi ile ortada. Onu şu anda yargı en güzel şekilde takip ediyor." diye konuştu.

Muhabir: Coşkun Ergül

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