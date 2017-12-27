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Eski bakanlardan Güney vefat etti

TBMM (AA) - Eski Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Raif Güney (89) vefat etti. Güney, yarın İstanbul Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa...

Eski bakanlardan Güney vefat etti

TBMM (AA) - Eski Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Raif Güney (89) vefat etti.

Güney, yarın İstanbul Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Siirt'te 1928 yılında dünyaya gelen Güney, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Kaymakamlık ve valilik yapan Güney, 44. Hükümette dışarıdan atama ile Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevini üstlendi.

Güney, evli ve iki çocuk babasıydı.

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