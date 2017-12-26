Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Mehmet Akif Ersoy Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Eski Bakanlardan Külahlı vefat etti

TBMM (AA) - Eski Bakan ve Bursa Milletvekili Cemal Külahlı (87) vefat etti. Külahlı, yarın TBMM'de düzenlenecek tören ve Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Gölbaşı Mezarlığı'nda...

Eski Bakanlardan Külahlı vefat etti

TBMM (AA) - Eski Bakan ve Bursa Milletvekili Cemal Külahlı (87) vefat etti.

Külahlı, yarın TBMM'de düzenlenecek tören ve Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde doğan Külahlı İstanbul Teknik Üniversitesinde Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Külahlı, TBMM'de 1965-1999 yılları arasında Bursa Milletvekili olarak yer aldı, 43. Hükümet'te de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini üstlendi.

Cemal Külahlı, evli ve üç çocuk babasıydı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cemal KülahlıEski BakanVefat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5