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Eski Bakanlardan Külahlı'nın vefatı

- Külahlı için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski Bakanlardan Külahlı'nın vefatı

TBMM (AA) - Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Cemal Külahlı için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Külahlı'nın ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve Köksal Toptan, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, eski Bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, milletvekilleri ve bazı Meclis çalışanları katıldı.

Külahlı'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde doğan Külahlı, İstanbul Teknik Üniversitesinde Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Külahlı, TBMM'de 13, 14, 15, 16 ve 20. Dönem Bursa Milletvekili olarak yer aldı, 43. Hükümet'te de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini üstlendi.



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