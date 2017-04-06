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Eski CHP İl Başkanından "Evet" kampanyasına destek

- Eski CHP Şanlıurfa İl Başkanı Karakeçili: - "Herkesin, bana inanan ve güvenen tüm hemşehrilerimin evet demesini istiyorum"

Eski CHP İl Başkanından

ŞANLIURFA (AA) - Eski Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ömer Karakeçili, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "Evet" kampanyasına destek verdiğini bildirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önündeki Genç Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyelerince açılan evet standına gelen Karakeçili, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin siyasi görüşü ne olursa olsun yapılacak anayasa değişikliğinde vereceği oyu iyi düşünmesi gerektiğini belirtti.

CHP İl Başkanı olarak 2014-2016 yılları arasında görev yaptığını hatırlatan Karakeçili, "Ben ve arkadaşlarım burada genç sivil toplum kuruluşunun açtığı standı ziyaret ettik. Bu emeklerinden dolayı bir vatandaş olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Referanduma katkı sağlıyorlar. Ben de bu gençlerle aynı görüşteyim." diye konuştu.

Rejimin sıkıntılarını en çok kendi nesillerinin çektiğini ifade eden Karakeçili, "1990 ile 2001 yılında Demokrat Türkiye Partisi İl Başkanlığı daha sonra CHP İl Başkanlığı yaptım. Bunları yaşayan biriyim. Herkesin, bana inanan ve güvenen tüm hemşehrilerimin evet demesini istiyorum." dedi.

AK Parti'li üyeler de Karakeçili ve beraberindekileri tebrik etti.

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AçıklamaCumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Eski İl Başkanı Ömer KarakeçiliDestekEvet Kampanyası
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