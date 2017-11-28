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Eski İçel Milletvekili Eyüboğlu vefat etti

TBMM (AA) - Eski İçel Milletvekili Ali Haydar Eyüboğlu vefat etti.16. Dönem İçel Milletvekilliği görevinde bulunan Eyüboğlu, yarın Mersin'in Tarsus ilçesinde Şehir Mezarlığı Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından, Tarsus...

Eski İçel Milletvekili Eyüboğlu vefat etti

TBMM (AA) - Eski İçel Milletvekili Ali Haydar Eyüboğlu vefat etti.

16. Dönem İçel Milletvekilliği görevinde bulunan Eyüboğlu, yarın Mersin'in Tarsus ilçesinde Şehir Mezarlığı Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1924 yılında doğan Eyüboğlu, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'ndan mezun oldu. Bankacılık ve muhasebe alanlarında çalışan ve çiftçilik yapan Eyüboğlu, Tarsus Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu.

Eyüboğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.

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