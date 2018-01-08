Eski Konya Milletvekili Akıncı'nın vefatı

TBMM (AA) - Vefat eden 16. dönem Konya Milletvekili Mehmet Yücel Akıncı için TBMM'de tören düzenlendi.
Törene, Akıncı'nın ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, CHP'li parti yöneticileri, milletvekilleri ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Meclis çalışanları katıldı.
Akıncı'nın naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Konya'da 1940 yılında doğan Akıncı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi, aynı fakültede öğretim üyeliği yaptı.
Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Başkanlığı ve Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyeliği yapan Akıncı, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevinde de bulundu.
16. dönemde Konya'dan milletvekili seçilen Akıncı, evli ve 2 çocuk babasıydı.