Eski MHP Milletvekili Aydın:

ANKARA (AA) - Eski MHP Milletvekili Koray Aydın, "Kuracağımız yeni partiyle Türk milletinin önüne yeni ufuklar açmaya geliyoruz. Terörün kökünü kazımaya, yoksulluğu yok etmeye ve işsizliğe çare bulmaya geliyoruz." dedi.

Aydın, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, MHP’nin her kademesinde görev yaptığını belirterek, MHP ve ülkücü hareketin kuruluş ilkelerinin, mevcut yönetim tarafından terk edildiğini savundu.

MHP’nin mevcut durumunu geçmişiyle kıyaslayabilme hakkına sahip bir siyasetçi olduğunu kaydeden Aydın, parti içerisinde farklı adayları destekledikleri için pek çok partilinin MHP’den ihraç edildiğini anlattı.



Aydın, MHP yönetiminin iktidarla bir olup ülkücü hareketi yok saydığını iddia ederek, kurultay için yasa ve tüzükte belirtilen sayının 3 katı imza toplanmasına rağmen, kurultayın yapılmadığını belirtti.



MHP içerisinde büyük bir kıyım yaşandığını öne süren Aydın, "Parti kurucularımız, genel başkan adaylarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe başkanlarımız velhasıl demokratik hakkını kullanan arkadaşlarımız haksız hukuksuz ve yersiz gerekçelerle partiden ihraç edildiler. MHP’de genel başkan ve yönetim değiştirilemez değiştirilmesi teklif dahi edilemez ibaresi, ilkesi MHP tüzüğünün adeta yazılı olmayan birinci maddesi olmuş ve MHP tek bir kişinin partisi haline getirilmiştir." diye konuştu.



Koray Aydın, MHP ve ülkücü camiada yaşananlardan sonra siyasi hayatının en zor kararını verme noktasına geldiğini belirterek, millet ve devlet bekasının her türlü taassubun üstünde olduğunu kaydetti.



Aydınlık geleceğin mimarı olmak için cesaret ve atılganlık gösterilmesi gerektiğine işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyorum. Bilinsin ki bu mücadele bir gereklilikten doğmuş, kendi yatağını mecburiyetle bulmuştur. Türkiye sivil bir siyasi hareketi hasretle beklemektedir. Bizler kuracağımız yeni partiyle Türk milletinin önüne yeni ufuklar açmaya geliyoruz. Terörün kökünü kazımaya, yoksulluğu yok etmeye ve işsizliğe çare bulmaya geliyoruz. Türkiye'nin kurucu ilkelerini korumaya, Türk milletinin milli ve manevi değerlerini hakiki manada ihya etmeye, vatanımızın birliğine, dirliğine ve bütünlüğüne sahip çıkmaya, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, haksızlığa, hukuksuzluğa ve her türlü adaletsizliğe son vermeye geliyoruz."

- Meral Akşener

Basın toplantısına katılan eski milletvekili Meral Akşener ise Türkiye'nin tıkanmış siyasetine önemli bir seçeneği oluşturmak için yola çıktıklarını belirterek, "Bu yolculukta çok büyük bir gücü birlikte harekete geçireceğiz. Milletvekili arkadaşlarımızla bir büyük yürüyüşü bugün başlatacağız." değerlendirmesini yaptı.

