Eski TBMM Başkanı Şahin:

KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "AK Parti kurulmamış olsaydı, siyasi istikrasızlık devam ediyor ve şu anda belki de '100. hükümet kimler arasında kurulacak.' diye konuşuluyor olacaktı." dedi.

Şahin, AK Parti Eflani İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin gücünü vatandaştan aldığını ve bugünlere gelene kadar çok badireler atlattığını söyledi.

Güven ve istikrarın çok önemli olduğuna değinen Şahin, "AK Parti 16 yıl önce kurulmamış olsaydı, 15 yıl öncede iktidara gelmemiş olsaydı, şu anda Türkiye'nin başında 65. Hükümet mi olurdu, yoksa 100. hükümet mi olurdu? Kesinlikle 100. hükümet olurdu." diye konuştu.

Şahin, AK Parti'den önce Türkiye'de hükümetlerin ortalama ömrünün 16 ay olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"AK Parti kuruluşu ve iktidara gelişi, sürekli tek başına iktidar oluşuyla Türkiye'de siyasi istikrarı adeta kalıcı hale getirmiştir. Artık 'Meclis'te güvenoyu almıştı, almamıştı' bu tartışmalar da olmayacak. Siyasi istikrar Türkiye'de anayasal güvenceye kavuşmuş oluyor. AK Parti kurulmamış olsaydı, siyasi istikrasızlık devam ediyor ve şu anda belki de '100. hükümet kimler arasında kurulacak.' diye konuşuluyor olacaktı."

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ise çalışmaların artarak devam edeceğini dile getirdi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da ilçede yapılan çalışmaları anlattı.

Öte yandan AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar'ın da hazır bulunduğu ve tek adayla gidilen kongrede, mevcut başkan Ersin Cebeci güven tazeledi.