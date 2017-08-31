Eski TBMM Başkanı Şahin:

KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "İnşallah bundan sonra cenaze törenlerinde Polanyalı Chopin'in cenaze marşı çalınmaz, Mustafa Itri'nin tekbiri çalınır. Bize yakışan da budur." dedi.

Karabük'ün Ovacık ilçesindeki Pelitçik köyünde "ziyrat" etkinliğine katılan Şahin, Kurban Bayramı arifesinde köylerde yaşatılan bir araya gelip elindekileri paylaşma etkinliklerinin önemli olduğunu söyledi.

Ülkenin içinden geçtiği bu süreçlerde bu tür birlik ve beraberliklerin gerekliliğine dikkati çeken Şahin, kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci ve Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümlerine değinerek Türk milletinin köklerine bağlı olduğunu vurguladı.

Şahin, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç'in cenaze töreninde naaşın cami avlusundan çıkarılırken gerçekleştirilen "ihtiram yürüyüşü" sırasında ilk kez Jandarma Bandosu tarafından Buhuri̇zade Mustafa Efendi̇'nin (Itri) "Tekbir" adlı eserinin çalındığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu Türkiye'nin artık kendi kültürüne, kendi özüne döndüğünün ispatıdır. İnşallah bundan sonra cenaze törenlerinde Polanyalı Chopin'in cenaze marşı çalınmaz, Mustafa Itri'nin tekbiri çalınır. Bize yakışan da budur. Çok mutlu oldum."