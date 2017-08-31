Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

Eski TBMM Başkanı Şahin:

- "İnşallah bundan sonra cenaze törenlerinde Polanyalı Chopin'in cenaze marşı çalınmaz, Mustafa Itri'nin tekbiri çalınır. Bize yakışan da budur"

Eski TBMM Başkanı Şahin:

KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "İnşallah bundan sonra cenaze törenlerinde Polanyalı Chopin'in cenaze marşı çalınmaz, Mustafa Itri'nin tekbiri çalınır. Bize yakışan da budur." dedi.

Karabük'ün Ovacık ilçesindeki Pelitçik köyünde "ziyrat" etkinliğine katılan Şahin, Kurban Bayramı arifesinde köylerde yaşatılan bir araya gelip elindekileri paylaşma etkinliklerinin önemli olduğunu söyledi.

Ülkenin içinden geçtiği bu süreçlerde bu tür birlik ve beraberliklerin gerekliliğine dikkati çeken Şahin, kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci ve Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümlerine değinerek Türk milletinin köklerine bağlı olduğunu vurguladı.

Şahin, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç'in cenaze töreninde naaşın cami avlusundan çıkarılırken gerçekleştirilen "ihtiram yürüyüşü" sırasında ilk kez Jandarma Bandosu tarafından Buhuri̇zade Mustafa Efendi̇'nin (Itri) "Tekbir" adlı eserinin çalındığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu Türkiye'nin artık kendi kültürüne, kendi özüne döndüğünün ispatıdır. İnşallah bundan sonra cenaze törenlerinde Polanyalı Chopin'in cenaze marşı çalınmaz, Mustafa Itri'nin tekbiri çalınır. Bize yakışan da budur. Çok mutlu oldum."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali ŞahinZiyrat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5