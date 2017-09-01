Eski TBMM Başkanı Şahin:

KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "'Türkiye güvenli değil, Türkiye'ye gitmeyin' diye Alman dergisine demeç veriyor. Beyefendi siz Türkiye'nin ana muhalefet partisi misiniz, Türkiye'ye muhalefet partisi misiniz? Lütfen Türkiye ana muhalefet partisi gibi hareket edin. Türkiye'ye muhalefet eden bir ana muhalefet partisi olmayın." dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı bayramlaşma programına katılan Şahin, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimine "kontrollü darbe" diyenlerin, darbeyi yapanlara zımnen destek olduklarını söyledi.

Çanakkale'de yapılan sözde adalet kurultayına değinen Şahin, kurultayın kapanışında yapılan konuşmada, "Türkiye'de yargı yok, yargı mensupları talimatla hareket ediyorlar." denildiğini anımsattı.

Dışarıya Türkiye'deki yargı sisteminin şikayet edilerek, FETÖ sanıklarının yargılanmasının olumsuz gösterilmeye çalışıldığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Yani 'İlerde Avrupa İnsan Mahkemesi'ne gidilirse bozun' demeye getiriyor birileri. Maalesef bunu söyleyen de Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Açıkça 'Türkiye'de yargıya ve hakimlere güvenilmez' demek suretiyle destek veriyor zımnen bu yargılanan FETÖ örgütü mensuplarına. Türkiye'de hiçbir siyasi böyle bir demeç vermemelidir, vermez. 'Türkiye güvenli değil, Türkiye'ye gitmeyin' diye Alman dergisine demeç veriyor. Beyefendi siz Türkiye'nin ana muhalefet partisi misiniz? Türkiye'ye muhalefet partisi misiniz? Lütfen Türkiye ana muhalefet partisi gibi hareket edin. Türkiye'ye muhalefet eden bir ana muhalefet partisi olmayın."





- "ABD maalesef görevini yapmıyor"

FETÖ'den tutuklanarak cezaevinde bulunanların itirafçı olmaması ve çözülmemesi için rüya yalanları uydurulduğunu ifade eden Şahin, şunları aktardı:

"Gerçek hayatın dışında bir hayatı bunlara yaşatmak için bunları oyalayıp duruyorlar. İtiraf etmesinler, itirafçı olmasınlar, terör örgütü büsbütün çözülmesin diye bunları yapıyorlar. Ama yakında rüyadan uyanacaklar. Kandırdıkları bu insanların vebalini Pensilvanya'daki zat nasıl ödeyecek? Perişan ettin bunların ailelerini, çocuklarını. Hiçbir pişmanlık duymuyor. Pişmiş kelle gibi hala konuşmaya devam ediyor. ABD maalesef görevini yapmıyor. Bu kadar dosya verildi, bu zatı Türkiye’ye iade etmeliydi. Açılan her davada birinci sanık bu zattır, FETÖ örgütünün lideridir."

Bir köşe yazarının "ABD'nin düşmanlığı mı tehlikedir, müttefikliği mi?" diye sorduğunu hatırlatan Şahin, "Ve diyor ki 'Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikliği, düşmanlığından daha tehlikelidir.' Böyle bir müttefik Amerika Birleşik Devletleri. İşte Suriye, oradaki PYD'yi sınırımız boyunca, müstakil bir devlet en azından otonom bir devlet haline getirmek için bin 500 tıra yakın silah yardım etti. Güya bizimle müttefik." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ve AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar'ın da konuşma yaptığı programda, daha sonra partililer bayramlaştı.