Eskişehir STK ve iş dünyası buluşması

ESKİŞEHİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki dünyanın merkezindeyiz. Bu da nereden çıktı demeyin. Dünya bir küre. Parmağınızı nereye koysanız orası dünyanın merkezi ama bir fark var. Avustralya'ya parmağınızı koyun, 5 saat gidin sağa sola hiçbir yere varamazsınız ama Türkiye ile Eskişehir'e parmağınız koyun 3 saat uçarak 56 ülkeye varırsınız. İşte o da Türkiye'yi dünyanın merkezi olarak gösteriyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, Bilecik'teki 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ardından Eskişehir'de, Valilik tarafından bir otelde düzenlenen iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşmasına katıldı.

Yıldırım burada yaptığı konuşmada, bugün dünürüyle, dünürü olduğu Eskişehir ile beraber olduğunu belirterek, "Eskişehir'e benim gelişim yeni değil. Eskişehir bize kız vermeden epey ot yoldurttu. Onun için Eskişehir benim adeta ikinci evim." ifadelerini kullandı.

Ele ele verip Eskişehir ve ülke için iyi şeyler yaptıklarını ifade eden Yıldırım, bu arada şer odaklarının da rahat durmadığını, bunun en son örneğini 15 Temmuz'da gördüklerini söyledi.

Asker kılığına girmiş alçak FETÖ mensuplarının ülkeyi karanlığa boğmak, darbe yapmak istediklerini anımsatan Yıldırım, darbecilerin bu ülke için canının seve seve verecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile demokrasiye, istiklale, geleceğe inanmış kararlı hükümetini ve bunların da ötesinde tanka, topa karşı göğsünü siper eden yüce Türk milletinin kahraman evlatlarını hesap edemediğini belirtti.

Eskişehir'in o gece için özel bir anlamının olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da darbe kalkışmasını haber aldığımdan itibaren İstanbul ve Ankara ile gerekli koordinasyonu yaptıktan sonra kara yolu ile Ankara'ya gitmeye karar verdim. Yol boyunca darbecilerin üs olarak kullandıkları Akıncı'dan uçakların kalkmasını ve insanların üzerine bomba yağdırılmasını önlemek için hava kuvvetlerinin kalbi olan Eskişehir ile sürekli temas halindeydim ama bilmediğimiz bir şey vardı. Orası da FETÖ'cülerin, darbecilerin eline geçmişti. Şunu gördüm, o darbeciler ne kadar alçaklık yaparsa yapsın ülkesini seven, kahraman, vatansever asker polis ve savcılarımız da vardı. Uzun mücadeleden sonra gece 4,5 saat sonra Erzurum'dan kalkan F-16'lar, alçakça bomba yağdıran o düşman uçaklarını, demeye dilim varmıyor, o hainlerin kullandıkları uçakları bombalayarak o darbenin kaderini değiştirdiler. İşte onu başaran şehir de Eskişehir'dir. Eskişehir'in 15 Temmuz darbesinde çok özel bir yeri var."

- "Türkiye, bunu hak ediyor"

Yıldırım, o gün yapılanın, bağımlı ekonomiden bağımsız ve üretime dayalı ekonomiye geçen Türkiye'ye, iş dünyasına karşı yapıldığını aktardı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye ve Eskişehir'in Asya ve Avrupa' ile hem Balkanlar coğrafyası hem Kafkaslar coğrafyası hem de kuzeyden bütün değişik etnik grup ve kültürlerin bir araya geldiği bir yer olduğunu dile getirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ın bakanlığı döneminde Eskişehir'in Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak kabul edildiğini ve birçok etkinliğin yapıldığını anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki dünyanın merkezindeyiz. Bu da nereden çıktı demeyin. Dünya bir küre. Parmağınızı nereye koysanız orası dünyanın merkezi ama bir fark var. Avustralya'ya parmağınızı koyun, 5 saat gidin sağa sola hiçbir yere varamazsınız ama Türkiye ile Eskişehir'e parmağınız koyun 3 saat uçarak 56 ülkeye varırsınız. İşte o da Türkiye'yi dünyanın merkezi olarak gösteriyor. Türkiye bunu hak ediyor. Sadece 56 ülkeye ulaşmıyoruz 1,5 milyar insanın, 30 trilyon dolar yıllık gayri safi hasılanın döndüğü bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bazılarının petrolü ve doğal gazı var. Bunlar mutlak üstün ama bizim de mukayeseli üstünlüğümüz var. Nedir o? Bulunduğumuz coğrafyadaki yetişmiş dinamik insanımız, genç nüfusumuzdur. O kaynaklar gelir, geçer, tükenir ama eğer yetişmiş insanınız, genç, dinamik nüfusunuz ve sizin kaderiniz olan coğrafyanız varsa, bu coğrafya asırlar boyu medeniyetlerin buluştuğu bir yerse hem geçmişte hem gelecekte ticaretin, taşımacılığın güzergahı üzerinde bulunuyorsa o zaman bizim konumumuz gazı, petrolü olanlardan daha üstündür. Bu bağlamda ülkemizin ne anlama geldiğini, değerini şüphesiz ki biliyoruz ve buna göre de orta ve uzun vadeli planlarımızı, projelerimizi yapıyoruz."

Yıldırım, hedeflerinin doğru ekonomi politikalarıyla, akılcı yatırımlarla geleceği ve gelecek kuşakların hayatını garanti altına almak olduğunu ifade etti.

Gelecek on yılda sadece ulaştırma altyapılarına yapılacak yatırım tutarının 100 milyar dolar olduğunu vurgulayan Yıldırım, sağlık teknolojilerine de 100 milyar dolarlık yatırım yapılacağını kaydetti.

Bilişim, teknoloji, bilgi, iletişim ve sanal gerçeklik alanında da 100 milyar dolarlık yatırım yapılacağına dikkati çeken Yıldırım, "300 milyar dolar yatırımdan bahsediyorum. Çok uzak yıllara değil 10 yıl için konuşuyorum. Bütün bunları planlarken hazırlığını yaparken boş da durmuyoruz. Ülkemizi küresel yatırımcılar bakımından bir çekim merkezi haline getirmek için de var gücümüzle çalışıyoruz. AK Parti iktidarı olarak önceleri yabancı yatırımların, kurumların Türkiye'de iş yapmasını zorlaştıran hususları birer birer tespit ettik ve engelleri ortadan kaldırdık." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)