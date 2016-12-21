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Esnaf ve şirketlere sicil affı düzenlemesi

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: - "Sicil affı diye bir tasarı TBMM'ye gönderiliyor, bakıyorsunuz muğlak ifadeler var. Yani bir kesinlik yok. Bankalar, sicil affını dikkate alıp almamakta serbest. Buna sicil affı denmez, denemez"

Esnaf ve şirketlere sicil affı düzenlemesi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, esnaf ve şirketlere sicil affı düzenlemesine ilişkin, "Sicil affı diye bir tasarı TBMM'ye gönderiliyor, bakıyorsunuz muğlak ifadeler var. Yani bir kesinlik yok. Bankalar, sicil affını dikkate alıp almamakta serbest. Buna sicil affı denmez, denemez." görüşünü savundu.
Budak, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın iç ve dış politikadaki büyük yanlışları nedeniyle ekonomide ciddi bir sıkıntının ortaya çıktığını, bunun, başta turizm sektörü, esnaf ve KOBİ'ler olmak üzere tüm sektörleri olumsuz etkilediğini ileri sürdü.
Bu kapsamda açıklanan paketlerin çözüm getirmekten uzak olduğunu öne süren Budak, "AKP Hükümeti sorunlara ortak akılla kalıcı çözümler üretmek yerine, günü kurtarmaya çalışıyor. Bu nedenle de doğru kurgulanmamış, çözüm getirmekten uzak paketler gündeme getiriliyor. Sürekli paket açıklanıyor ama sıkıntılar bitmiyor." iddiasında bulundu.
Budak, iktidarın, "ben yaptım oldu" anlayışından vazgeçmesi gerektiğini kaydederek, şunları ifade etti:
"Kredi Garanti Fonu kefaletiyle esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar TL'ye kadar kredi verilmesine ilişkin açıklanan paket de benzer sorunları barındırıyor. Paket açıklanıyor ama içinde sicil affı yok. Sicili düzgün esnaf ve KOBİ kalmamış ki bu kredileri alabilsin. Sonra sicil affı diye bir tasarı TBMM'ye gönderiliyor, bakıyorsunuz orada da yine muğlak ifadeler var. Tasarıda 'Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlar, bu kişilere yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finans kuruluşları tarafından alınmayabilir' deniyor. Yani bir kesinlik yok. Bankalar, sicil affını dikkate alıp almamakta serbest. Buna sicil affı denmez, denemez."
Budak, sicil düzenlemesi ile ilgili torba kanun tasarısının içine başta TÜRGEV olmak bazı vakıflara kamu taşınmazlarının devri için özel hükümler konulduğunu ileri sürerek, "Ekonomi büyük bir sıkıntı içindeyken, Türkiye içeride ve dışarıda onlarca sorunla uğraşırken, AKP Hükümetlerinin derdi hala TÜRGEV ve yandaş vakıflar. Bu anlayışı kınıyorum. Esnaf tasarısının içinde TÜRGEV'in ne işi var." ifadesini kullandı.

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Yazılı AçıklamaTBMMSicil AffıCHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak
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