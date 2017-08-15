Estonya Başbakanı Ratas Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Estonya Başbakanı ve Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Jüri Ratas, Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti.

Ratas, Gaziantep temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekilerle, Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdi.

"Dünyanın en büyük mozaik müzesi" unvanına ve "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne sahip müzede, "Çingene Kızı" mozaiği ve "Mars heykeli" ile Roma dönemine ait çeşmeleri ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikleri görme fırsatı bulan heyete, yetkililerce bilgi verildi.

Fatma Şahin, ziyaretin ardından Ratas'a, üzerinde "Çingene Kızı" motifi olan fular ve kutnu kumaşından dokunan kravat hediye etti.

Ratas ve beraberindekiler, daha sonra özel uçakla Ankara'ya gitti.





