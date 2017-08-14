Estonya Başbakanı Ratas Türkiye'ye gelecek

ANKARA (AA) - Estonya Başbakanı Jüri Ratas, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Temmuz itibarıyla Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralan Estonya'nın Başbakanı Ratas, ziyaret kapsamında Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Konuk Başbakan Ratas'ın Gaziantep'teki geçici barınma merkezlerini ziyaret etmesi de öngörülüyor.
Ratas, temaslarını 16 Ağustos'ta da sürdürecek.