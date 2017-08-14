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Estonya Başbakanı Ratas Türkiye'ye gelecek

- Resmi ziyaret kapsamında 15-16 Ağustos'ta Türkiye'de temaslarda bulunacak Ratas, Başbakan Yıldırım ile görüşecek

Estonya Başbakanı Ratas Türkiye'ye gelecek

ANKARA (AA) - Estonya Başbakanı Jüri Ratas, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Temmuz itibarıyla Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralan Estonya'nın Başbakanı Ratas, ziyaret kapsamında Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Konuk Başbakan Ratas'ın Gaziantep'teki geçici barınma merkezlerini ziyaret etmesi de öngörülüyor.

Ratas, temaslarını 16 Ağustos'ta da sürdürecek.

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