"Fahrettin Paşa olmasaydı kutsal emanetler bugün British Museum'da sergileniyordu"

TBMM (AA) - İSMAİL ÇİMEN - TBMM Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa İsen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in paylaşımının iftiradan öte gidemeyeceğini belirterek, "Fahrettin Paşa, o gün büyük bir vefa duygusu ile o kutsal emanetleri binbir zorluk ile İstanbul'a göndermemiş olsaydı, o eserler bugün Topkapı Sarayı yerine başta British Museum olmak üzere Avrupa'nın çeşitli müzelerinde sergileniyor olacaktı." dedi.

İsen, BAE Dışişleri Bakanı Zayed'in, Twitter'da bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın "yerel halka karşı suç işlediğini" iddia eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşmasıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Zayed'in, Fahrettin Paşa ile ilgili paylaşımının iftira olduğunu, bu durumun Türkiye'de ciddi bir kesimin de haklı tepkisini çektiğini anlatan İsen, Medine müdafisi olarak bilinen Fahrettin Paşa'nın bu vesileyle bir sanat koruyucusu olduğunun da ortaya çıktığını söyledi.

Fahrettin Paşa'nın bahsi geçen kutsal emanetleri, düşman eline geçmesine engel olabilmek adına tüm zorluklara rağmen Topkapı Sarayı'na intikalinin gerçekleşmesini sağladığının altını çizen İsen, "Efendimizin mabedini ordusuyla birlikte çekirge yiyerek tam 2 ay 10 gün savunan Fahrettin Paşa'ya hırsız demek kimsenin haddine değildir." dedi.

İsen, Topkapı Sarayı'nda Medine özel defterine kayıtlı olan ve aralarında büyük elmas parçaları, gümüş, altın külçeler, şamdanlar, avizeler, kandiller, yelpazeler, nadir yazma eserler, Kur'an-ı Kerim ve Hırka-i Saadet'in yer aldığı 745 eserin, hazine ve kutsal emanetler bölümünde korunduğuna işaret etti.

- "Yeniden Türkiye'ye yönelik olumsuz görüşler serdedilmeye başlandı"

Mustafa İsen, yaşanan çirkinliklerin BAE ve Suudi Arabistan'da bir takım adamların Türkiye'ye karşı olumsuz tavırları ve içindeki kinin ifşası anlamına geldiğini söyledi.

Bunun münferit zırvalar olduğunu vurgulayan ve geniş kitlelerin bu durumu böyle düşünmediği kanaatinde olduğunu anlatan İsen, şunları kaydetti:

"Fahrettin Paşa, o gün büyük bir vefa duygusu ile o kutsal emanetleri binbir zorluk ile İstanbul'a göndermemiş olsaydı, adım gibi eminim ki o eserler bugün Topkapı Sarayı yerine başta British Museum olmak üzere muhtemelen Avrupa'nın çeşitli müzelerinde sergileniyor olacaktı. Fahrettin Paşa bu eserlerin hem dağılmalarını önlemiş hem de Müslüman coğrafyasında kalmasını temin etmiştir. Bizi maddi boyutundan çok manevi tarafı ilgilendirmektedir. Bu eserlerin önemli bir bölümü hanedanın, Hz. Peygambere ve Harem'i Şerife saygıları çerçevesinde gönderilmiş eserlerdir. Fahrettin Paşa'nın gayreti sayesinde yeniden İstanbul'a dönme fırsatı elde etmişlerdir. BAE başta olmak üzere Arap dünyasında yeniden Türkiye'ye yönelik olumsuz görüşler serdedilmeye başlandı. Bu son yıllarda olumlu manada ivme kazanan ülkemiz ile Arap dünyası arasındaki ilişkilerin yumuşamasına ciddi şekilde darbe vurdu. Bunların münferit zırvalar olduğunu düşünüyorum. Geniş kitlelerin bunu böyle düşünmediği kanaatindeyim."