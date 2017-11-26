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Fakıbaba ve Bak Şanlıurfa’da

- Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Gençlerimizi uyuşturucunun pençesinden almamız lazım. Onun için spor kulüplerimizle, belediyelerimizle, gençlik merkezlerimizle, derneklerimizle ve bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, hep beraber uyuşturucu ile mücadele etmemiz lazım" - "Bu ülkenin gençliği bizim için çok önemli. Biz büyüyen, gelişen bir Türkiye istiyoruz. Bölgesinde güçlü Türkiye istiyoruz"

Fakıbaba ve Bak Şanlıurfa’da

ŞANLIURFA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizi uyuşturucunun pençesinden almamız lazım. Onun için spor kulüplerimizle, belediyelerimizle, gençlik merkezlerimizle, derneklerimizle ve bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, hep beraber uyuşturucu ile mücadele etmemiz lazım." dedi.

Bak ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığıziyaret etti.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın genç bir nüfusa sahip olduğunu, kentte 0-14 yaş arası 800 bin kişinin yaşadığını söyledi.

Genç nüfus yoğunluğu dolayısıyla Şanlıurfa'ya yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirten Bak, "Biz 9 gençlik merkezi inşaatını başlattık, bunun 5'ini bitirdik, 2'si de tamamlanmak üzere. Bunları sayısını artıracağız. Derdimiz gençlerimiz. Bu ülkenin gençliği bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Bak, ülkenin bütün enerjisinin gençler olduğuna dikkati çekerek, bakanlık olarak gençlik merkezleri ve spor tesisleri üzerinden gençlerle kucaklaştıklarını vurguladı.

Gençler konusunda herkese görev düştüğünü anlatan Bak, şöyle konuştu:

"Ülkede bir sorunumuz var, uyuşturucu. Bize görev düşüyor, hepimize görev düşüyor. Gençlerimizi uyuşturucunun pençesinden almamız lazım. Onun için spor kulüplerimizle, belediyelerimizle, gençlik merkezlerimizle, derneklerimizle ve bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, hep beraber uyuşturucu ile mücadele etmemiz lazım. Belediye başkanlarımız gençlik merkezlerini yapıyorlar, spor sahaları yapıyorlar. Bizler onlara destek veriyoruz. Bu ülkenin gençliği bizim için çok önemli. Biz büyüyen, gelişen bir Türkiye istiyoruz. Bölgesinde güçlü Türkiye istiyoruz. Bunun için Şanlıurfa'ya çok ihtiyacımız var."

Konuşmanın ardından Bak ile Fakıbaba, CHP'den AK Parti'ye geçenlere parti rozeti taktı.

Bak ile Fakıbaba, partinin gençlik kolları üyeleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.



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