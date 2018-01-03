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"FETÖ, Türkiye'nin başına gelmiş en büyük bela"

- Eski bakan Aykut: - "Böyle vahşi bir kuruluş, böyle vahşi bir örgütlenme, tarihin hiçbir döneminde rastlanmadı. FETÖ, Türkiye'nin başına gelmiş en büyük bela. Bu konuda Cumhurbaşkanı'nın mücadelesini biz şiddetle destekliyoruz"

MUĞLA (AA) - Eski Bakan İmren Aykut, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, "Böyle vahşi bir kuruluş, böyle vahşi bir örgütlenme, tarihin hiçbir döneminde rastlanmadı. FETÖ, Türkiye'nin başına gelmiş en büyük bela. Bu konuda Cumhurbaşkanı'nın mücadelesini biz şiddetle destekliyoruz." dedi.

Aykut, Bodrum ilçesinde katıldığı etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika'nın son yaptığı yaklaşımların umut ve güven kırıcı olduğunu belirterek, Amerika'nın hala Türkiye için terörist kabul edilen gruplara yardım yaptığını ifade etti.

ABD'nin büyük askeri mühimmat göndermeyi sürdürdüğünü anlatan Aykut, bunun iş birliği, müttefiklik, dostlukla bağdaşır bir tarafının bulunmadığını bildirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aykut, "FETÖ korkunç bir yapı. Bunu tarif edecek kelime yok. Böyle vahşi bir kuruluş, böyle vahşi bir örgütlenme, tarihin hiçbir döneminde rastlanmadı. FETÖ, Türkiye'nin başına gelmiş en büyük bela. Bu konuda Cumhurbaşkanının mücadelesini biz şiddetle destekliyoruz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi kadar daha aşağılarda mücadele yapılmadığını da görüyoruz." diyen İmren Aykut, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'na paralel bir mücadele yapılmıyor, bunu da kabul edelim. Bu konuda Cumhurbaşkanı'na destek verelim. FETÖ'nün kökünün kazınması lazım. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ilkokul diplomasının bile olup olmadığı şüpheli. Uluslararası böylesi bir örgütlenmeyi yapması beklenemez. TBMM'yi bile bombalamayı göze almış, kendi halkını bombalamış, öldürmüş vahşi bir kuruluş bu. Bunların din, İslam ve Müslümanlık ile hiçbir alakaları yok."


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