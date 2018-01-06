"FETÖ'nün söylemiyle CHP'nin söylemi örtüşüyor" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: - "(FETÖ'nün darbe girişimi) Bu darbe girişimi sadece AK Parti'ye karşı yapılmadı, bu ülkeye karşı yapıldı. Amerika'daki davayı takip edenlerin, Ankara ve İstanbul'daki davayı takip etmiyor olması da sorgulanması gereken bir nokta" - "Ana muhalefet, bu ülkenin siyasi partisidir. Siyasi parti gibi davranmasını bekleriz. Ama baktığımızda FETÖ'nün birçok söylemiyle CHP'nin söyleminin, özellikle 17-25 Aralık'tan sonra birçok konuda örtüştüğünü görüyoruz"

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:23