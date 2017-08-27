Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor

ANKARA (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27-29 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile dost ve kardeş Filistin devleti arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca Filistinliler arası uzlaşı ve barış sürecinin canlandırılması konuları üzerinde durulmasının öngörüldüğü kaydedildi.