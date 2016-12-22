Fırat Kalkanı Harekatı Meclis gündeminde

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bizim Mehmedimiz vatan için şehit olabilir ama bizim Mehmedimiz Amerika'nın, Rusya'nın, Fransa'nın fedaisi olamaz. El Bab'ı IŞİD'den temizlemek neden sadece Mehmetçik'e düşsün? Neden bunu koalisyon güçleriyle yapamıyoruz?" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili TBMM Genel Kurulunu bilgilendirmesinin ardından gruplar adına konuşmalar yapıldı.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımıyla Moskova'da yapılan toplantıda, Suriye konusunda mutabakata varıldığını anlatarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da imzaladığı metnin ilk maddesinin, "İran, Rusya ve Türkiye; çok etnili, çok dinli, mezhepsel olmayan, demokratik ve seküler devlet olarak Suriye Arap Cumhuriyetinin egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı duyduklarını yinelerler." şeklinde olduğunu anımsattı.

Mutabakat metninin Rusya ve İran dışişleri bakanlıklarının internet sitesinde yer aldığını, Türk Dışişleri Bakanlığı sitesinde bulunmadığını belirten Altay, Moskova mutabakatıyla AK Parti'nin kaybettiğini, Türkiye'nin kazandığını öne sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Rus büyükelçinin suikaste uğraması nedeniyle eziklik ve mahcubiyetle mutabakatı imzaladığını iddia eden Altay, Çavuşoğlu'nun imzaladığı metinde Suriye rejiminin, demokratik bir cumhuriyet olarak kabul edildiğini, ancak iç siyasette "zalim yönetim" olarak halka anlatıldığını savundu.

Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Altay, "Bu vatanın bekası için değil 14, 79 milyon da şehit olabilir ama gereksiz yere evlatlarımızın toprağa düşmesine de seyirci kalamayız." dedi.

Altay, hükümetin terör örgütü PKK ile mücadelesinde yanlışlar yaptığını öne sürerek, "Bu hükümetin iş tutuş tarzında sorun var. 2009'da Oslo ile başlayan, 2012'de Dolmabahçe, Habur, Kandil, İmralı ile netleşen metodun doğru olmadığını söyledik. 'PKK terör örgütüyle devlet keskin ve etkin mücadele içinde olmalıdır, lakin bu memleketin Kürt sorunu vardır' demiş, kalıcı çözümler önermiştik." ifadesini kullandı.

"CHP olarak sorunun çözümü için toplumsal mutabakat komisyonu, gerçekleri araştırma komisyonu ve akil heyet kuralım teklifinde bulunduk." diyen Altay, "Bunlar yapılsaydı, hükümet eminim ki PKK ile mücadele konusunda şu an içinde bulunduğu zaaf içinde bulunmazdı. Kurtuluş Savaşı'nda ölen bu kadar insanımız yok." dedi.

DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin kara gücünün kullanılmasını eleştiren Altay, "Bizim Mehmedimiz vatan için şehit olabilir ama bizim Mehmedimiz Amerika'nın, Rusya'nın, Fransa'nın fedaisi olamaz. El Bab'ı IŞİD'den temizlemek neden sadece Mehmetçik'e düşsün? Neden bunu koalisyon güçleriyle yapamıyoruz?" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Altay, Türkiye'nin dünya kamuoyunda cihatçıların hamisi gibi görüldüğünü öne sürerek, bu algının yıkılması gerektiğini, bölge ülkeleriyle ilişkilerin barışçıl zeminde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

İdlib'in de Türkiye için yeni bir felaketin kıvılcımı olacağını iddia eden Altay, "Sınıra yığılan cihatçılara yönelik tedbir almalı bu hükümet. İdlib ile ilgili hükümetin acil eylem planı yapması lazım. Türkiye'nin artık Moskova mutabakatına sadık kalarak, Suriye yönetimine yönelik mezhepçi ve saldırgan tutumunu terk etmesi gerekir." diye konuştu.

-"Türkiye hiçbir devletin fedaisi değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da Türkiye'nin hiçbir devletin fedaisi olmadığını belirterek, "Türkiye, büyük devletlerin fedaisi olsaydı içerde bu kadar problem yaşamazdı. Geçmişte fedaiydik huzur içindeydik, şimdi huzur içinde olamamamızın sebebi fedai olmayışımızdır." dedi.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgulayan Bostancı, bölünmüş bir Irak ve Suriye'nin kimseye bir fayda sağlamayacağını, bu ülkelerin siyasi ve toprak bütünlüğüne önem verdiklerini belirtti.

Bostancı, "Ortadoğu coğrafyasında kim Kürtçülük, Arapçılık, Sünnicilik, Alevicilik yapıyorsa sadece ve sadece yağma ve talan heveslisi küresel güçlerin çıkarlarına hizmet eder." ifadesini kullandı.







