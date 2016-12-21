TBMM (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün Fırat Kalkanı Operasyonunda 14 şehit, 33 yaralı olduğunu belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, TSK'ya, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Türkiye, ülkemizin ve milletimizin bekası için üzerine düşenleri kararlı şekilde yapmaya devam edecektir." dedi.

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Görüşmelerde, Anayasa Komisyonu Başkanvekili Reşat Petek Fırat Kalkanı Operasyonunda 14 şehit ve 33 yaralı olduğuna ilişkin TSK'nın açıklamasını duyurdu. Petek, şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Reşat Petek daha sonra siyasi parti temsilcilerine söz verdi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Acı haberi aldık. Bütün milletimizin başı sağolsun. Ateş bütün milletimizin yüreğine düşmüştür. Türkiye hem içeride hem dışarıda önemli problemlerle karşı karşıya. Millet olarak ciddiyet ve sağduyuyla ülkemizin birliğine sahip çıkmak zorundayız. Hırslarımızdan arınmak zorundayız. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili sıkıntılı bir sürecin içinden geçiyoruz. Türkiye'nin artık şehitlerin verilmediği, aydınlık günlerde buluşabilmesi dileğimi iletiyorum." dedi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, tüm şehitlere ve Türk milletine başsağlığı diledi. Parsak, "Bu şehit haberlerinin artık son bulmasını Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, çok üzücü bir haber aldıklarını belirterek, "Bir daha böyle olayların olmaması en büyük dileğimdir." ifadesini kulandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Muş, "Türkiye'nin güvenliğini sağlamak, sınırını korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu zorlu şartlarda yürütülüyor. Buradaki hedef, terörist faaliyetlerden milletimizin korunmasıdır. Milletimizin başı sağolsun." dedi.

-"Çatışmalar devam ediyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bugün Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında 14 şehit, 33 yaralı bulunduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Mekanları cennet olsun. Ailelerine, TSK'ya, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılar da acil şifalar diliyorum." diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye, ülkemizin ve milletimizin bekası için üzerine düşenleri kararlı şekilde yapacaktır ve buna yapmaya devam edecektir. Suriye, Irak'ta olup bitenler Türkiye'nin ulusal güvenliği ile doğrudan ilgili olduğu için orada yürüyen operasyonlar insanımızın güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak ve ülkemize yönelik tehdidi ortadan kaldırmak maksadıyla yürüyen bir operasyon. Bu operasyonun siyasi saiklerle değerlendirmeye tabi tutulmasını doğru görmüyorum. Çünkü bunun üzerinde hepimizin hassasiyetle durması gerekir. Bu operasyon sırasında 138 DEAŞ'lı terörist de etkisiz hale getirilmiştir.

El-Bab'ın etrafı kuşatılmış ve önemli yerler de ele geçirilmiştir. Orada çatışmalar devam ediyor. İnşallah Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimizden ve devletimizden aldığı güçle orada DEAŞ terör örgütünü tamamen etkisiz hale getirecektir, buna yürekten inanıyorum."