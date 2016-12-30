Foreks mağdurlarının sorunları

TBMM (AA) - Foreks mağdurlarına ilişkin oluşturulan TBMM Dilekçe Alt Komisyonu, SPK Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı Ali İhsan Güngör'ü dinledi.

Piyasalarda yatırılan teminatın çok üstünde işlem yapılabilmesini sağlayan kaldıraç (foreks) uygulamasına ilişkin komisyona sunum yapan Güngör, foreks ile ilgili temel risk unsurlarına değindi.

Güngör, piyasanın 2011 yılına kadar herhangi bir yasal düzenlemeye tabi olmadığını ve yatırımcıların ciddi ölçüde mağduriyetler yaşadığını söyledi.

Yatırımcının, yaptığı işlemlerle ilgili muhatap bulamamasından kaynaklı sorunlar yaşadığını belirten Güngör, "Bu mağduriyetler göz önüne alınarak işlemlerle ilgili yasal düzenlemeler yapıldı." dedi.

Risk unsurunun en temel belirleyicisinin, piyasalarda yatırılan teminatın çok üstünde işlem yapılabilmesini sağlayan uygulama olan "kaldıraç" oranları olduğunun altını çizen Güngör, bu yılın başında yapılan çalışma ile küçük yatırımcıları koruyabilmek adına oransal limit belirlenmesi sistemini hayata geçirdiklerini ve bunun da olumlu sonuçlarını elde ettiklerini dile getirdi.

Güngör, 2015 yılında 100 yatırımcıdan 80'inin zarar ettiğini, bu rakamın 2016 yılında 62'ye gerilediğini, yapılan düzenlemelerin de somut olarak fayda sağladığını söylemenin doğru olacağını vurgulayarak, "Yatırımcının sistemde kurun gideceği yönü iyi tahmin etmesi durumunda güzel kazanç elde edebildiğini söyleyebiliriz. Foreks sistemlerinde bilinçlenme önemli. Profesyonel müşteriler bu konuda daha avantajlı. Risk formunun okunması önemli. Profesyonel değilseniz ve bire 100 kaldıraçla hareket ediyorsanız piyasaya girmek hakikaten çok riskli." dedi.

İngiltere'nin SPK'sının önerdiği birtakım düzenleme taslaklarını Türkiye'nin daha önce hayata geçirdiğini ifade eden Güngör, "Birçok konuda örnek alınıyoruz artık." diye konuştu.