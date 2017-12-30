Gençlik ve Spor Bakanı Bak Gümüşhane'de:

GÜMÜŞHANE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'yi eleştirerek "Bu millet size ders veriyor, tokat atıyor, sandığa gömüyor hala duruyorsunuz ama biz muhalefet liderinden memnunuz, onu da söyleyeyim. Memnunuz, böyle devam etsin." dedi.

Bak, Gümüşhane'ye gelişinde valiliği ziyaret ederek, Vali Okay Memiş'den bilgi aldı. Bak, Kaçkar Dağlarının bölge için kış sporları merkezi olabileceğini ve öneminin artırılması gerektiğini aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, daha sonra Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gümüşhane 5. Gençlik Kolları Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Gümüşhane'ye 4 bin kişilik spor salonu ve öğrenci yurdu yapımının başladığını ifade eden Bak, çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bak, 15 Temmuz darbe girişiminde meydanlara çıkan milletin ezanları susturmadığını ve dik durduğunu anımsatarak, birilerinin ise darbe yapılırken kahve içtiğini, kenarlarda saklandığını kaydetti.

- "Millete yukarıdan bakarsanız sizi sandığa gömer"

Millete yukarıdan bakılamayacağının altını çizen Bak, "Millete yukarıdan bakarsanız sizi sandığa gömer. Bu zamana kadar hep sandığa gömdüler. 'Bidon kafalı' dediler, 'göbeğini kaşıyan' dediler, millete hep yukarıdan baktılar. Ne yaptı millet size? Sandığa gömdü. Yüzde 25’in üzerine çıkamadılar. 'Ben yüzde 25'in üzerine çıkamazsam istifa ederim' diyordunuz. Hani neredesiniz?" diye konuştu.

Bak, Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkan adayı olduğu dönemdeki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu millet size ders veriyor, tokat atıyor, sandığa gömüyor hala duruyorsunuz ama biz muhalefet liderinden memnunuz, onu da söyleyeyim. Memnunuz, böyle devam etsin. Yakında kurultayları var. Biraz hareket olur merak etmeyin. Yanılmıyorsam 3-4 Şubat'ta kurultayları var. Biraz hareket olur, biraz kavga ederler. Biliyorsunuz onların kurultayları biraz heyecanlı geçiyor. Sandalyeler hep havada uçuşuyor. Biraz heyecan olur memlekette."

- "Teşkilat demek kardeşlik demek"

AK Parti teşkilatlarının birbirine kenetlendiğini vurgulayan Bak, "Teşkilat demek kardeşlik demek, teşkilat demek omuz omuza, birlikte yürümek demek. Sayın Cumhurbaşkanımız dava adamı. Beraber yürüdüğü adamlarla hizmete devam ediyor." şeklinde konuştu.

Bak, siyasete kendisinin de gençlik kollarından başladığını ve direklere bayrak, afiş astığını aktararak, "Çekirdekten yetişmeyim. Siyasette Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yetiştim. Siyasette gençlerin önünü açan bir lider Recep Tayyip Erdoğan. Gençler artık çok daha fazla görevler alıyor ama gençler de kendilerini geliştirmeli. Bu ülke gençlerle güzel." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, daha sonra Gümüşhane Belediyesini ziyaret ederek Başkan Ercan Çimen ile bir süre görüştü.