Gençlik ve Spor Bakanı Bak:

GÜMÜŞHANE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sivil toplum örgütlerinin şehrin dinamikleri olduğunu belirterek, "Geleceği şekillendirirken siyasetçilerle birlikte değerlendirmelerde bulunmaları çok önemli." dedi.



Bak, Gümüşhane'de bir otelde düzenlenen sivil toplum örgütü toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Sivil toplum örgütlerinin önemli güç olduğuna değinen Bak, "Rize'de de toplantılar düzenleyerek bölgede yapılacak olan yatırımları istişare ettik. Gümüşhane'de de yapılacak yatırımlarda sizin fikirlerinizi önemsiyoruz." diye konuştu.

Bak, Gümüşhanespor'u yakından takip ettiğini belirterek, kırmızı-beyazlı takımın ligde kendi grubunda iyi gittiğini, son maçta puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdüğü dile getirdi.

Bakanlık olarak ildeki yatırımların takipçisi olduğunu vurgulayan Bak, spor salonun ihalesinin yapıldığını, yurt binası inşasının devam ettiğini söyledi.

Bakan Bak, teşkilatlarla ve sivil toplum örgütleri ile istişare ederek yol aldıklarının altını çizerek, "Sivil toplum örgütleri şehrin dinamikleri. Geleceği şekillendirirken siyasetçilerle birlikte değerlendirmelerde bulunmaları çok önemli." şeklinde konuştu.

Gümüşhane'nin küçük bir şehir olmasına rağmen etkisinin büyük olduğuna dikkati çeken Bak, yatırımların hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir coğrafya. İnsanı güzel, mert ve çalışkan. Daha öncede hemşehrilerimizle bir araya geliyorduk. Onlar hakikaten çalışkan insanlar. Gümüşhane'nin gelişmesi önemli. Yatırımlar var. Üzerimize düşen yatırımları hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Gençler, bizim için önemli. Gençler bizim geleceğimiz. İnşallah gençlerimize yatırımlara devam edeceğiz. Bunların eğitimlerinden girişimciliğine, istihdamına kadar birçok noktada çalışmalar yürütüyoruz. Gençlik merkezleri sosyal hayata ve toplumsal uyumu anlatıyoruz. AK Parti olarak hizmete devam ediyoruz. Biz de durmak yok yola devam."

Bölgede teşkilatların gösterdiği performansın da değerli olduğunu ifade eden Bak, "En son referandumda birincilik, ikincilik ve üçüncülük yarışı vardı. Bayburt birinci oldu. Biz ise Rize olarak ikinci olduk. İnşallah 2019 seçimlerinde yeni rekorlar kırarsınız. Yarışa devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

