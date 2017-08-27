Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Teşkilat, sevgi, kardeşlik, tek yürek olmak, disiplin demek. İşte biz bütün bunları yaptığımız için 15 yıldır AK Parti iktidar oluyor." dedi.

Bakan Bak, Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen AK Parti Güneysu 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağına selamlarını iletti.

Bayrağı daha yukarı taşımak için kongrelerin yapıldığına işaret eden Bak, görev alacak olan teşkilat mensuplarına başarı dileyerek teşekkür etti.

Düzenlenen etkinliklerle Malazgirt Zaferi'nin tüm yurtta kutlandığına işaret eden Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1071 Malazgirt Anıtı'nın bulunduğu alanda düzenlenen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda ki halka hitabını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hitabındaki konuşmasına değinen Bak, şöyle devam etti:

"Türkleri ne yerde süründüreceksin, ne de doğrulmalarına izin vereceksin. Sürünecek olurlarsa gururlarına dokunur, küllerinden yeniden doğarlar. Ayağa kalkarlarsa da artık önlerinde duramazsın. Bunları belleri bükük vaziyette bırakacaksın ki idare edebilesin. Ama bunu başaramadılar, başaramayacaklar. Hayatı boyunca beli bükük olarak görmek isteyenlere diyoruz ki Türkiye artık ayağa kalktı, bunu böyle bilesiniz. Ne yaparsanız yapın bu şahlanışın önüne geçemeyeceksiniz. Çünkü biz ancak rüküde eğiliriz, çünkü biz ancak sadece Allah'a ibadet eder, sadece ondan yardım dileriz. Dün Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Artık yeni Türkiye bu."

-"Teşkilat, sevgi, kardeşlik, tek yürek olmak, disiplin demek"

AK Parti'nin girdiği bütün seçimlerde oyunu yükselterek milletin desteğini arkasına aldığını belirten Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor. 'Ben bu teşkilatımla yürüyorum. Bu teşkilatıma çok güveniyorum.' Ona soruyorlar. Bu kadar yoğun seçim süreci geçiriyorsunuz hiç yorulmuyor musunuz? 'Ben nasıl yorulurum? Teşkilatım, kadın kollarım, gençlik kollarım, bütün delegelerim herkes gece gündüz çalışıyor. Onların çalışması bana güç veriyor, ben bütün gücümü teşkilattan alıyorum.' diyor. İşte teşkilat demek bu. Teşkilat, sevgi, kardeşlik, tek yürek olmak, disiplin demek. İşte biz bütün bunları yaptığımız için 15 yıldır AK Parti iktidar oluyor." ifadesini kullandı.

Bakan Bak, artık iktidar olmak için yüzde 50 ve artı bir oy gerektiğine dikkati çekerek, bunun için kendilerine çok büyük görevler düştüğünü, hep birlikte kolkola yürüyerek bunu başaracaklarını vurguladı.

15 Temmuz darbe girişiminde milletin gösterdiği tepkinin beklenmediğini aktaran Bak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi hayatında yaklaşık 40. yılını dolduruyor, ama onun geçmişinde ilmik ilmik dokuduğu bir şey var. İnsanlara dokunarak, insanların gönlüne girerek siyaset yapıyor. İşte bu yüzden bir telefon bağlantısı ile millete meydanlara çağırdı. Meydanlara koşarken bu aziz millet işte onun ile kurduğu bu gönül bağını hatırladı. Dedi ki 'bu insan, bu lider bize bir şekilde dokundu. Millete sahip çıkıyor, yaptığı hizmetler ortada. Bu çağrıya kucak açalım, karşılık verelim. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz milli iradeye sahip çıkıyoruz. Biz milletin iradesine ipotek konulmasına müsade etmeyiz. Biz bu toprakların çocuğu Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz' dediler ve onun için milli iradeye sahip çıktılar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında yürümeye ve bu ülkeye hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Bak, şunları kaydetti:

"Kim ne derse desin, kim hangi oyunu yaparsa yapsın dış güçler, iç güçler, terör örgütleri kim olursa olsun hepsi beraber gelsinler bize millet yeter diyor sayın Cumhurbaşkanımız. Onunla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bakın yeni oyunlar kurmaya çalışıyorlar. Bunları yenmenin tek yolu birlikte olmak, tek yürek olmak, birlikte yürümeye devam etmek, birbirimizi daha fazla sevmek, birbirimize daha fazla güvenmek. Biz birlikte güçlü Türkiye'yiz. Biz büyüyen, gelişen Türkiye istiyoruz. Biz ayağa kalkan ve asla diz çökmeyen bir ülke istiyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan ile yürümeye devam edeceğiz. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Güneysu senden yanadır, Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır, Allah bizden yanadır. Durmak yok yola devam."







