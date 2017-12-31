Gençlik ve Spor Bakanı Bak Rize'de:

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu millete hakaret ettiğiniz zaman cevabını misli ile görürsünüz. Millet sizi sandığa gömer. Bu millete diz çöktüremezsiniz. Asla bu milleti küçümsemeyin." dedi.

Bak, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Rize 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe önem verdiğini ve basamakları teker teker çıktığını belirtti.

Erdoğan'ın siyasetin içinden adım adım geldiğini ifade eden Bak, "Birileri gibi manşetlerle gelmedi. Birileri gibi kasetlerle gelmedi. Recep Tayyip Erdoğan çalışarak geldi, adım adım geldi, gençlerle beraber geldi, milletle beraber geldi." diye konuştu.

Bak, Erdoğan'ın gençlerin önünü açtığını vurgulayarak, "Bize çok şey öğretti. Dediğiniz gibi ben onun çırağıyım. Bu bir gerçek. Kendisi gençlerle çok iyi iletişim, diyalog kuran, onlara güven veren ve en önemlisi öz güven aşılayan bir liderdir. 'Alman mühendisler yaptı.' Yok öyle bir şey. Türk mühendisler daha iyi yapar. 'Ben yaparım. Biz yaparız.' Gençlere verdiği öz güven bu. Siyasette gençlerin önünü açtı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere güvendiğini aktaran Bak, "Siyaseti gençleştiriyor. Siyaset gençlerle çok güzel." dedi.

Bak, cumhurbaşkanlığı referandum seçimlerinde Bayburt'un en yüksek oy alarak birinci olduğunu, 2019 seçimlerinde Rize'nin birincilik için çok çalışması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 2019 seçimlerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Bak, "Yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok çalışmamız lazım. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Herkes Rize'ye bakıyor. Milletin Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkması lazım. Kaçkar Dağları gibi arkasında durmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bizim dik durmamız lazım"

Bak, "Dik durmayı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemize terör örgütleri, iş birlikçileri içeriden, dışarıdan saldırıyor. Bunun karşısında bizim dik durmamız lazım. Bütün olayları bertaraf ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminde hepimiz Rize Meydanı'ndaydık. Bazıları, tankın üstüne çakacağını söyleyenler ne yapıyordu? Tankların arasından sıyrılarak bir yere gidip kahve içiyordu. Kahve içerek darbe izliyordu. Şimdi çıkmış konuşuyorlar. Sokağa çıkanlara hakaret ediyorlar. Bu millete hakaret edemezsiniz. Bu millete hakaret ettiğiniz zaman cevabını misli ile görürsünüz. Millet sizi sandığa gömer. Bu millete diz çöktüremezsiniz. Asla bu milleti küçümsemeyin. Seçimlerde cevabını aldınız. Çıktınız yendi, çıktınız yendi, çıktınız yendi. Bunu ben söylemiyorum. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce söylüyor."

Recep Tayyip Erdoğan'ın engelleri teker teker aşarak bu noktaya ulaştığına değinen Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"(Muhtar bile olamazsın) dediler. Ne oldu? Bu millet onu cumhurbaşkanı yaptı. İşte böyle güçlü bir millet çünkü Recep Tayyip Erdoğan milletle beraber yürüyor. Milletle beraber siyaset yapıyor. Milletine güveniyor. Sıkıştığı zaman dönüyor milletine. 'Ey millet, biz ne yapacağız?' İşte millet ona destek veriyor. Geçmişte olduğu gibi, birilerinin desteği ile manşetlerle gelmiyor. Kasetlerle birlikte gelmiyor. Milletle beraber geliyor. Sandıkları parçalayarak geliyor."











