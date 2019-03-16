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Gezici'nin anketine göre Şişli'de son durum

Gezici Araştırma’nın Şişli'de 2-9 Mart tarihleri arasında 3200 kişi ile, yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Buna göre Şişli'de DSP adayı Mustafa Sarıgül yüzde 51.63 ile açık ara önde.

Gezici'nin anketine göre Şişli'de son durum
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Gezici Araştırma Şirketi tarafından 2-9 Mart tarihleri arasında, Şişli ilçesindeki 3200 kişiyle yüz yüze görüşme metoduyla yapılan anketin sonuçları açıklandı.
Araştırma sonuçlarına göre, CHP'den ayrılan ve DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül yüzde 51.6 ile rakiplerinden açık ara önde görünüyor

Sarıgül'ü yüzde 24.7 ile CHP adayı Muammer Keskin, yüzde 17.2 ile de AK Parti adayı Nihal Yıldırım takip ediyor.

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Mustafa SarıgülDSP Adayı Mustafa SarıgülGezici Araştırma
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