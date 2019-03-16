Gezici'nin anketine göre Şişli'de son durum

Gezici Araştırma Şirketi tarafından 2-9 Mart tarihleri arasında, Şişli ilçesindeki 3200 kişiyle yüz yüze görüşme metoduyla yapılan anketin sonuçları açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, CHP'den ayrılan ve DSP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mustafa Sarıgül yüzde 51.6 ile rakiplerinden açık ara önde görünüyor



Sarıgül'ü yüzde 24.7 ile CHP adayı Muammer Keskin, yüzde 17.2 ile de AK Parti adayı Nihal Yıldırım takip ediyor.



