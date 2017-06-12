Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik hakkında gensoru

TBMM (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 192 olan ova sayısını 300'e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl 22 milyon ton buğdayımız var, yeterliliğin üzerinde." dedi.

Çelik, hakkında verilen gensoru üzerinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, bakanlık olarak mevzuat gereği, karar alma mekanizmalarında bulunmadıkları, kararlarına fiilen müdahale etmedikleri Kooperatifler Birliklerini sadece denetlemekle yükümlü olduklarını bildirdi.

Gerek bakanlığın teftiş kurulu gerekse Merkez Birliği teftiş kurulunun her türlü iddiaya ilişkin denetimlerini gerçekleştirdiğini vurgulayan Çelik, "Tarım Kredinin kendi müfettişleri, iddialarla ilgili olarak son 1,5 yılda 60 denetim gerçekleştirmiştir. Bunlardan 17 rapor savcılığa intikal ettirilmiştir. Bu süreçte 710 rutin kooperatif denetimi yapıldı, halen 91 kooperatifle ilgili denetim devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Çelik, Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu dönemde çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek için önemli adımlar attığına değindi.

Gübre fiyatlarının 2015 aralık ayına göre yüzde 18 düşük olduğuna belirten Çelik, "Tarım Kredi Gıda A.Ş'de, 2011-2012-2013 yıllarında meydana gelen zararın 50 milyon TL olduğunun" iddia edildiğine işaret etti.

Çelik, şöyle devam etti:

"O dönemlerdeki yönetim ve ilgili müdürler, Merkez Birliğinin iştirakı olan Tarım Kredi A.Ş. ile ilgili iddiaları soruşturmuş, yargıya intikal ettirmiş; ilgililer hakkında 38 hukuk davası, 35 icra dosyası, 2 savcılık takibi ve bir ceza davası bulunmaktadır. Ne dün ne de bugün intikal eden hiç bir hadisenin sümen altı edilmesi söz konusu olmamıştır. Genel müdürün net maaşı 20 bin lira. Tarım Kredi A.Ş yaptığı çalışmalarla 17 şirketin 9'unu kapatmış veya diğerleri ile birleştirmiştir. Kadroların azalmasından dolayı 4,3 milyon TL'lik yıllık tasarruf sağlanmıştır."

Faruk Çelik, milli tarım politikasında hedeflerinin havza bazlı sisteme geçmek olduğunu söyledi.

İthal besiyi değil, yerli besiyi öne çıkararak projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Çelik, tarım için önemli olan toprağın korunması gerektiğini ifadesini kullandı.

Çelik, ovaların korunması için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, geçen hafta 41 ovanın daha ilan edildiğini, bu ovalara çivi çakılamayacağını ve tarım arazisi olarak korunacağını, bugün itibarıyla ova sayısının 192 olduğunu, ova sayısını 300'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "Bu yıl 22 milyon ton buğdayımız var, yeterliliğin üzerinde." dedi.

(Bitti)