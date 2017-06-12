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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik hakkındaki gensoru

-Faruk Çelik: (1) -"NASA uzayda 'Zinya' denilen bir bitki yetiştiriyor. Uzayı değerlendirmeye çalıştığımız bir dünya hayatında 'Sudan'a niye gittiniz?' diye, bunu itham vesilesi yapmak kabul edilebilir mi"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik hakkındaki gensoru

TBMM (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "NASA uzayda 'Zinya' denilen bir bitki yetiştiriyor. Uzayı değerlendirmeye çalıştığımız bir dünya hayatında 'Sudan'a niye gittiniz?' diye, bunu itham vesilesi yapmak kabul edilebilir mi?" diye sordu.

Çelik, TBMM Genel Kurulunda, CHP tarafından hakkında verilen gensorunun gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelerde yaptığı konuşmada, bakanlık politikalarıyla ilgili muhalefetin denetim mekanizmalarını çalıştırmasını son derece önemsediklerini bildirdi.

Bu denetim mekanizmalarının içerik ve nitelikten yoksun olmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Ne yazık ki birçok defa olduğu gibi içerikten ve nitelikten yoksun gensoru ile karşı karşıya bulunmaktayız." dedi.

Önergede geçen "kayıtsız kalmak", "sorumluluğu yerine getirmemek", "görevi ihmal etmek", "göz yummak", "zarara uğratmak", "iddialara sessiz kalmak" gibi asılsız değerlendirmelerin 18 yıldır kendisine yapıştırılamadığını ve bundan sonra da yapıştırılamayacağını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"İnsan onuruyla yaşar, onuru için yaşar. Eğer insan onuruyla oynamak bu kadar kolaysa, bu ithamları böyle yüzeysel, gelişigüzel yapabiliyorsak, o zaman kendi onurunuzu sorgulamanızda yarar var. Bu denetim mekanizmaları, 'çamur at izi kalsın' anlayışıyla, araştırmadan, soruşturmadan, çalakalem bir gensoru önergesi verelim diye oluşturulmadı.

Kavgacı üsluba sahip biri değilim ama bu özensizliği yalnız bu gensoruda değil, birçok olayda da gösteriyorsunuz. 1938'de vefat eden Atatürk'e 1939'da zeytin kanunu çıkarttırdınız. Bu nasıl bir yaklaşım? Sayın Genel Başkana 'Sudan'da ne işiniz vardı?' dedirttiniz. 'Çiftçiye yüzde 50 mazot desteğini niye vermiyorsunuz?' dedirttiniz. Sığır ithalatında Avrupa birincisi olduğumuzu söylettirdiniz.

NASA uzayda 'Zinya' denilen bir bitki yetiştiriyor. Uzayı değerlendirmeye çalıştığımız bir dünya hayatında 'Sudan'a niye gittiniz?' diye bunu itham vesilesi yapıp bunu grup toplantısında konuşmak kabul edilebilir mi? Sudan'a ilişkin düzenleme, 2014 yılında TBMM'de bütün partilerin ittifakıyla oluyor. Bunu onaylayan grup çıkıyor şimdi 'Sudan'da ne işiniz var?' diyor.

Çiftçiye yüzde 50 mazot desteği ve çiftçi destekleri üretimin akabindeki yılda oluyor. Bu bilgiyi doğru verseydiniz, Genel Başkan yanlış yapmazdı. Ancak bunu bilmiyorsanız kılavuzunuz yanlıştır. Bu kılavuzla doğru bir istikamet bulamazsınız."

Faruk Çelik, Avrupa'da sığır ithalatında birinci olmasıyla ilgili değerlendirmeleri anımsatarak, Avrupa'nın yüzde 71'nin domuz eti tükettiğini belirtti.

1969'da 654 bin, 1990'da 123 milyon, 1995'te 420 milyon, 2000'de 34,5 milyon, 2016'da 422 milyon dolarlık canlı hayvan ve et ithalatı gerçekleştirildiğini aktaran Çelik, "Sanki bu ithalatı AK Parti keşfetmiş, ilk kez şimdi ortaya çıkmış gibi takdim etmenizi anlamakta zorlanıyorum. Bunun adı bilgisizlik." dedi.

(Sürecek)

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