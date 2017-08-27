Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:

ADIYAMAN (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Türkiye sadece bölgesinde değil artık dünyada adını duyuran Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İslam ümmetine hizmet eden bir ülke konumuna gelecektir." dedi.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde, Bakan Fakıbaba, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Adnan Boynukara, Salih Fırat ve İbrahim Halil Fırat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, Adıyaman'ın sorunlarının konuşulduğu "Ortak Akıl" toplantısında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Fakıbaba, toplantıda çiftçi ve üreticileri dinlediğini, gerçekten bu ülkenin ne kadar büyük olduğuna bir kez daha gözleriyle şahit olduğunu söyledi.

GAP projesinin ne kadar önemli olduğunu gerçekten Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanı olduktan sonra daha iyi anladığını ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Daha önce Şanlıurfa Belediye başkanıydım. GAP'ın ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Bugün Adıyaman'da çiftçinin müthiş çalışmalarına şahit oldum. Bu ülkenin tutulması mümkün değil. Yeter ki birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberlikle biz her şeyin üstesinden geliriz. Bize kafa tutan herkese kim varsa ne kadar terör örgütü varsa onların birer birer yok olacağına inanıyorum. Çünkü altta birlik ve beraberliği görüyorum. Ülkemizi, bayrağımızı, sevdamızı görüyorum ve gurur duyuyorum. Türkiye sadece bölgesinde değil artık dünyada adını duyuran Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İslam ümmetine hizmet eden bir ülke konumuna gelecektir. Bundan benim hiç kuşkum yok, halkın da kuşkusunun olmadığını görmek bana mutluluk veriyor. "

- "Tütün üreticilerinin haklı talepleri var"



Tütün üreticileriyle birlikte ayrıca toplantı yapacağını ifade eden Fakıbaba, "Tütün üreticilerinin haklı talepleri var. Önemli bir çoğunluk teşkil ediyorlar. O insanlar ailelerine bakıyorlar. Bizim üreten herkese karşı sevgimiz var. Bu insanlar namus ve şerefiyle ülkeye katkıda bulunuyorlar. Madem bir talep var arz da yerine geliyor. Dışarıdan ithal edeceğimize biz kendimiz buradaki arkadaşlarımıza neler sağlayabiliriz, bunu konuşacağız." diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, konuşmaların ardından Adıyaman Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.