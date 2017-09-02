Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Özelikle kentlerdeki sivil toplum örgütlerinin bir arada olmasını, birlikte hareket etmesinin çok önemli görüyorum." dedi.

Fakıbaba, AK Parti İl Başkanlığınca lokantada düzenlenen bayramlaşma programına katılarak partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyük yoğunluğun yaşandığı programda Bakan Fakıbaba, katılımcılarla tek tek bayramlaştı.

Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, önemli görevler yürüttüklerinin farkında olduklarını ve bu konuda herkesten dua beklediklerini söyledi.

Bakanlık görevini en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olduğunu belirten Fakıbaba, "Başarımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı olacak, başarımız AK Parti'nin, Türk halkının başarısı olacak. Bütün arkadaşlarımızla görevimizi en iyi şekilde yapacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Fakıbaba, amaçlarının mazluma, fakire ve zor durumda olanlara yardım etmek olduğunu dile getirdi.

- STK temsilcileriyle bayramlaşma

Bakan Fakıbaba, daha sonra bir lokantada, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bayramlaşma programına katıldı.

Masaların tamamını dolaşan Fakıbaba, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bayramını kutladı.

Fakıbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki sivil toplum kuruluşlarının birlik beraberlik içerisinde, hep birlikte bir bayramlaşma programı düzenlemesinin çok güzel hareket olduğunu ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının toplum yararına çalışma yürüttüğünü anlatan Fakıbaba, "Bir şehri yönetirken bakanları, milletvekillerini, valileri, başkanları, parti teşkilatları, üniversiteler, basın ve de sivil toplum kuruluşları olmadan şehrin yönetilmesi mümkün değil. Özelikle kentlerdeki sivil toplum örgütlerinin bir arada olmasını, birlikte hareket etmesini çok önemli görüyorum." diye konuştu.