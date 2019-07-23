‘Gıda ürünlerindeki KDV kaldırılsın!’

Kanun teklifinde asgari ücretin, açlık sınırının çok altında kaldığını belirten Ağbaba, son bir senede asgari ücretle çalışanların alım gücünün yarı yarıya düştüğünü, Türkiye’nin, AB genelinde asgari ücret uygulamasında en kötü 4. ülke olduğunu ve OECD ülkelerine göre işsizliğin en yüksek olduğu 2. ülke konumuna yükseldiğini belirterek, vatandaşların marketlere, manavlara girmeye korktuğu bir ortamda gıda ürünlerinden KDV’nin kaldırılmasının olumlu etkileri olacağını belirtti.



İktidar işçileri ve işsiz bırakılan milyonları düşünmek zorunda



Asgari ücrete yapılan ve yapılacak zamların %20’lere ulaşan enflasyon nedeniyle tek başına yeterli olmadığı ve bundan sonra da olamayacağını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Ağbaba; “Gıda maddelerindeki ağır vergi yükü, alım gücündeki düşüşün şiddetini arttırmaktadır.



Gıda maddelerinde KDV’nin kaldırılması asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlarımızın alım gücünü önemli oranda yükseltecektir.” ifadelerini kullandı.



İşsizliğin %14 seviyelerinde kronikleştiğinin ve geniş tanımlı işsiz sayısının 8,5 milyonu aştığının altını çizen Ağbaba, “İş bulamadığı için bunalıma giren ve/veya intihar eden vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır.



Artık geçim derdi vatandaşımızın ana sorunu haline gelmiştir ve bu sorunu çözmek üzere gerekli iradeyi gösterme yükümlülüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndedir.” şeklinde konuştu.



Adaletsiz vergi sistemi acilen düzeltilmeli​



Ağbaba, krizin yükünün emekçilerin ve işsiz milyonların omuzlarına yüklenmesinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu söyledi.



Ağbaba gelir adaletsizliği ile ilgili olarak “Genel bir kaide olarak, bir ülkenin vergi gelirlerinde dolaylı vergiler dolaysız vergilerden daha yüksek ise o ülkede vergi adaletsizliği vardır. Türkiye’de de dolaylı vergiler toplam vergi gelirlerinin neredeyse %65’ini oluşturmaktadır.



Gelire endeksli, daha adaletli bir vergi sistemi oluşturulması ve temel gıda ürünlerinden alınan verginin, gelir vergisi ve lüks tüketim mallarından temin edilmesinin sağlanması gerekmektedir.



Daha adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması, ekonomik krizin tüm yükünü sırtlamak zorunda bırakılan işçiler ve emekçiler ile sayıları 8 milyona ulaşan işsiz vatandaşlarımız açısından önemli bir rahatlama s ağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.



