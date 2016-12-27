Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Gine Cumhurbaşkanı Conde'den TBMM'ye ziyaret

- TBMM Başkanı Kahraman, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü ve FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM'nin bombalanması sonucu hasar gören alanları gezdirdi - Conde: - "Gelmem önemliydi çünkü Gine halkı olarak Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu"

Gine Cumhurbaşkanı Conde'den TBMM'ye ziyaret

TBMM (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile bir araya geldi ve FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM'nin bombalanması sonucu hasar gören alanları gezdirdi.

Kahraman, Mermerli Salon'da ağırladığı Conde ve beraberindeki heyeti Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, TBMM milletvekilleri ve Türk halkı adına konuklarına iyi niyetlerini aktardı.

Conde ise muhalefette bulunduğu dönemde birkaç yıl parlamenter olarak görev yaptığını, ancak dokunulmazlığının daha kaldırılmadan tutuklanarak hapse atıldığını söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıl hapis yatmasının Cumhurbaşkanı seçilmesine engel olmadığını vurgulayan Conde, "Tıpkı Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan gibi..." dedi.

Conde, Türk halkına, parlamentosuna ve hükümetine müteşekkir olduğunu bildirdi.

Conde, şunları kaydetti:

"Türkiye zor bir dönemden geçiyor, ancak her şeye rağmen beni kabul ettiğiniz ve bu ziyareti gerçekleştirmeme imkan verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gelmem önemliydi çünkü Gine halkı olarak Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Türkiye'nin gelinebilecek bir ülke olduğunun altını çizmemiz gerekiyordu. Bu konudaki endişeleri bertaraf etmemiz gerekiyordu. Bu ziyaretin o yüzden önemli olduğunu düşünüyorum."

Kahraman, Conde ile görüşmesinin ardından konuk cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verdi.

Kahraman, yemeğin ardından, Conde ve beraberindeki heyete 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM'nin bombalanması sonucu hasar gören alanlar ile TBMM Genel Kurul Salonu'nu gezdirdi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz FETÖ'nün Darbe GirişimiGine Cumhurbaşkanı Alpha CondeHasar Gören AlanlarTBMMTBMM Başkanı İsmail KahramanTBMM'nin BombalanmasıZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.