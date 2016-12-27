Gine Cumhurbaşkanı Conde'den TBMM'ye ziyaret

TBMM (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile bir araya geldi ve FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM'nin bombalanması sonucu hasar gören alanları gezdirdi.

Kahraman, Mermerli Salon'da ağırladığı Conde ve beraberindeki heyeti Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, TBMM milletvekilleri ve Türk halkı adına konuklarına iyi niyetlerini aktardı.

Conde ise muhalefette bulunduğu dönemde birkaç yıl parlamenter olarak görev yaptığını, ancak dokunulmazlığının daha kaldırılmadan tutuklanarak hapse atıldığını söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıl hapis yatmasının Cumhurbaşkanı seçilmesine engel olmadığını vurgulayan Conde, "Tıpkı Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan gibi..." dedi.

Conde, Türk halkına, parlamentosuna ve hükümetine müteşekkir olduğunu bildirdi.

Conde, şunları kaydetti:

"Türkiye zor bir dönemden geçiyor, ancak her şeye rağmen beni kabul ettiğiniz ve bu ziyareti gerçekleştirmeme imkan verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gelmem önemliydi çünkü Gine halkı olarak Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Türkiye'nin gelinebilecek bir ülke olduğunun altını çizmemiz gerekiyordu. Bu konudaki endişeleri bertaraf etmemiz gerekiyordu. Bu ziyaretin o yüzden önemli olduğunu düşünüyorum."

Kahraman, Conde ile görüşmesinin ardından konuk cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verdi.

Kahraman, yemeğin ardından, Conde ve beraberindeki heyete 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminde TBMM'nin bombalanması sonucu hasar gören alanlar ile TBMM Genel Kurul Salonu'nu gezdirdi.