Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda Bursa 593
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı
POS’lar artık cepte
POS’lar artık cepte
Sipariş kotası tükendi
Sipariş kotası tükendi
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı

“Güçlü şehir Aydın'ı oluşturacağız”

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş Proje Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

“Güçlü şehir Aydın'ı oluşturacağız”
banner17

“Ekonomik kalkınmayla güçlü şehir Aydın'ı oluşturmak için çok ama çok önem verdiğimiz projeler var” diyen Mustafa Şimşek, “Efe AŞ.'yi kurarak üreticimizin ürettiği ürünleri satın alacağız. Soğuk hava depoları paketleme ve işleme tesisleri kuracağız. Et ve mezbaha tesisleri kurup var olanları iyileştireceğiz. Kar eden ve kazandıran bir belediye şirketimiz olacak. Üreticimiz gerektiğinde ürünlerini belediyenin soğuk hava depolarında çok ucuz bir maliyetle depolayabilecek” diye konuştu.

“Aydın’ı marka haline getireceğiz”

Aydın'ın ekonomisine değer katacak bir şirket kurulacağının müjdesini veren Mustafa Şimşek, “Kendi ismimizi markalaştırmak için çaba sarf etmeyeceğiz. Aydın'ın ürünlerini markalaştırmak için mücadele vereceğiz. İkinci üniversiteyi kurmayı hatta 3. üniversiteyi hedefliyoruz. Nazilli'de Sümer, Söke, Kuşadası, ve Didim'i kapsayan Tarım ve Bilim üniversitesini kurmayı hedefliyoruz” dedi. 

“Hayvan atıklarından enerji üretilecek”

Organize sera bölgeleri projesinde de bahseden Mustafa Şimşek sözlerine şöyle devam etti: 

“Bugüne kadar sadece elektrik üretiminde kullanılan kaynakları tarım ve toprakla buluşturacağız. Üretilen ürünlerin tamamını Efe A.Ş. ile dış pazarla buluşturacağız. Çine Akçoova'da Organize Hayvancılık bölgesi oluşturup 60 bin hayvan yetiştirip hayvansal atıklardan da enerji üreteceğiz” 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5