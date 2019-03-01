“Güçlü şehir Aydın'ı oluşturacağız”

“Ekonomik kalkınmayla güçlü şehir Aydın'ı oluşturmak için çok ama çok önem verdiğimiz projeler var” diyen Mustafa Şimşek, “Efe AŞ.'yi kurarak üreticimizin ürettiği ürünleri satın alacağız. Soğuk hava depoları paketleme ve işleme tesisleri kuracağız. Et ve mezbaha tesisleri kurup var olanları iyileştireceğiz. Kar eden ve kazandıran bir belediye şirketimiz olacak. Üreticimiz gerektiğinde ürünlerini belediyenin soğuk hava depolarında çok ucuz bir maliyetle depolayabilecek” diye konuştu.



“Aydın’ı marka haline getireceğiz”



Aydın'ın ekonomisine değer katacak bir şirket kurulacağının müjdesini veren Mustafa Şimşek, “Kendi ismimizi markalaştırmak için çaba sarf etmeyeceğiz. Aydın'ın ürünlerini markalaştırmak için mücadele vereceğiz. İkinci üniversiteyi kurmayı hatta 3. üniversiteyi hedefliyoruz. Nazilli'de Sümer, Söke, Kuşadası, ve Didim'i kapsayan Tarım ve Bilim üniversitesini kurmayı hedefliyoruz” dedi.



“Hayvan atıklarından enerji üretilecek”



Organize sera bölgeleri projesinde de bahseden Mustafa Şimşek sözlerine şöyle devam etti:



“Bugüne kadar sadece elektrik üretiminde kullanılan kaynakları tarım ve toprakla buluşturacağız. Üretilen ürünlerin tamamını Efe A.Ş. ile dış pazarla buluşturacağız. Çine Akçoova'da Organize Hayvancılık bölgesi oluşturup 60 bin hayvan yetiştirip hayvansal atıklardan da enerji üreteceğiz”

