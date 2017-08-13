ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ'nün ağzıyla konuşan bir ana muhalefet Genel Başkanı var ve bu demokrasimiz açısından çok üzücü bir durumdur. Duruşmaya gidin, o FETÖ'cülerin yapmış olduğu konuşmaları dinleyin, gelin bakın ana muhalefet Genel Başkanı'nın konuşmaları da birbirine çok benziyor. Ya onlar alıyor savunmayı ya bu alıyor, işin içinden çıkamadım." dedi.

Bakan Gül, 15 Temmuz gazileri, şehit ve gazi yakınları ile devlette istihdam edilen gazi ve şehit yakınlarıyla Hakimevi'nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Gül, burada yaptığı konuşmada, darbe girişimine karşı asil Türk milletinin onurlu karşı çıkışının nesilden nesile anlatılacak bir destan niteliği taşıdığını belirtti.

15 Temmuz'da devletin, bayrağın, ezanın ortadan kaldırılmasına yönelik işgal girişiminde bulunulduğunu anımsatan Bakan Gül, "Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlemek ve Türkiye'yi işgal etmek için yapılan bu girişime, bu hayasızca akına karşı aziz milletimiz göğsünü siper etmiştir. Gerçekten o gün, genci, yaşlısı, zengini, fakiri, doğulusu ve batılısı tüm millet tırnak gibi iç içe girmiş ve aziz vatanımızı, devletimizi korumuştur." diye konuştu.

- "Bırakalım bağımsız ve tarafsız yargı kararını versin"

Bakan Gül, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenlerin yargı önünde hesap verdiğini belirterek, Türk yargısına güvenilmesi gerektiğini bildirdi.

"Hakim ve savcılarımız bağımsız, tarafsızdır ve hukukun, adaletin gereği neyse asla ondan şaşmamışlardır, şaşmayacaklardır. Yargı üzerinde spekülasyonlar yapmak, hiçbir kimseye fayda getirmez." diyen Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bırakalım bağımsız ve tarafsız yargı, bu yargılamasını hukukun çizgisinde kararlarını versin. Sizler de duruşmaları takip ediyorsunuz. Orada bir tiyatronun nasıl oynandığını, bunların aynı zamanda nasıl bir tiyatrosu olduğunu, nasıl bir örgüt militanı olarak yetiştiğini görüyorsunuz. Hadi onlar örgüt elemanı, örgüt yöneticisi ama maalesef dışarıda da birilerinin bu söyleme destek verdiğini üzülerek görüyoruz. Partiyi, CHP'yi ayrı tutuyorum ama ana muhalefetin Genel Başkanı'nın ifadeleri gerçekten 15 Temmuz ruhunu incitmektedir. Milletvekilinin açıklaması, 15 Temmuz şehitlerinin ruhunu ve gazilerimizi incitmektedir. FETÖ'nün ağzıyla konuşan bir ana muhalefet Genel Başkanı var ve bu demokrasimiz açısından çok üzücü bir durumdur. Duruşmaya gidin, o FETÖ'cülerin yapmış olduğu konuşmaları dinleyin, gelin bakın ana muhalefet Genel Başkanı'nın konuşmaları da birbirine çok benziyor. Ya onlar alıyor savunmayı ya bu alıyor, işin içinden çıkamadım."

Bakan Gül, hükümetin ve siyasi partilerin her zaman eleştirilebileceğini ancak Türkiye'yi şikayet etmenin ve küçük düşürmenin asla bir siyasetçiye yakışmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ileri demokrasi örneği sergileyeceğini anlatan Gül, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 hedeflerine en güzel şekilde kavuşulacaktır. Bizler, sizlerin daima yanındayız. Bu ülkenin teröristlere karşı vermiş olduğu mücadelesinde kahramanlık yapan şehitlerimiz ve gazilerimizi asla devletimiz unutmayacaktır. İşte 15-16 yaşında Eren kardeşimiz canıyla bu ülke için mücadele ettiyse, Doğu ve Güneydoğu'da teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçik ve askerimiz... Burada ve dışarıda Türk insanın ve devletinin bekası için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum, minnetle yad ediyorum, gazilerimizi de selamlıyorum." diye konuştu.

- "Vatan namustur"

Kamuda istihdam edilen 15 Temmuz gazilerinden 36 yaşındaki Süleyman Çetin de darbe girişiminin yaşandığı gece Genelkurmay Başkanlığı önünde bulunduğunu ve burada şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu sol şakağından yaralandığını anlattı.

O gece yaşadığı şoku hala atlatamadığını ifade eden Çetin, "Allah, bir daha yaşatmasın. Teröre, lanet okuyorum. Vatan namustur. Çocuklarımı da vatana hayırlı birer evlat olarak yetiştiriyorum." dedi.

Çetin, daha önce TRT'de taşeron bir temizlik firmasında çalıştığını, şimdi ise Adalet Bakanlığı bünyesinde mübaşir olarak görev yaptığını bildirdi.