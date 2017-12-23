HAKKARİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu teröristler, terör örgütünü arkasına alıp da siyaset yaptığını söyleyenlerin derdi sizin derdiniz değildi, onların derdi dağdakilerdi. Ama bizim derdimiz başka. Bizim derdimiz Hakkari'deki kardeşimin ayağı çamura değiyor mu, suyunu bulabiliyor mu, şu anda insanca bir yaşama ulaşabildi mi, bizim derdimiz buydu bunu yaptık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Hakkari 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmaya, AK Parti teşkilatlarının mensuplarını ve vatandaşları selamlayarak ve kongrenin hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak başladı.

Erdoğan, 16 Nisan 2017 halk oylamasında Hakkari'de "evet" oranının yüzde 32,4 düzeyinde kalmış olsa da Hakkarililerin, 2019 seçimlerinde Hakkari'nin hepsini telafi ettirecek bir oranla AK Parti'ye sahip çıkacağını belirtti.

Hakkari türküsünden "Bir ay doğdu odadan, şavkı vurur bacadan, bu kaş bu göz sendedir, esirgesin Yaradan" bölüm okuyan Erdoğan, "Rabbim hepimizi, tüm kem gözlerden, kötü niyetlilerden, kalbi bozuklardan esirgesin uzak tutsun, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirsin." diye konuştu.

- "15 yılda biz Türkiye'yi her bakımdan üç kat büyüttük"



Hakkari'de, Şırnak'ta genel olarak bölgede yatırımların azlığından, işsizliğin yüksekliğinden şikayet ediliyorsa, bunun birinci sebebinin terör olduğuna işaret eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz 15 yılda biz Türkiye'yi her bakımdan üç kat büyüttük. Bu büyümenin sağlık, adalet, eğitim, emniyet, ulaşım, enerji, tarım, haberleşme gibi alanlarında bölgemiz de elbette hak ettiği yatırımları kısmen almıştır. Ama hak ettiği gelişmeyi sağlayamamıştır. Geçtiğimiz 15 yılda Hakkari'ye eski rakamla 10 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bunun büyük kısmı kayyumlar atandıktan sonra. Hakkari'deki 1 kilometre bölünmüş yola, 84 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimize daha önce pek çok insanın rüyasında görse dahi inanmayacağı bir havalimanı inşa ettik. Acaba 20-30 yıl önce Hakkari'ye havalimanı gelecek deseydiler, inanır mıydınız? Yaptık mı yaptık. Havalimanımızdan sadece bu yılın 11 ayında 145 bin yolcu faydalandı."

Hakkari'nin içme suyu sıkıntısını çözecek yatırımları süratle sonuçlandırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de terör destekçisi belediye başkanı zamanında günde bir buçuk saat su verilirken, bugün 13 saat su verildiğini, gelecek yıl yatırımların tamamlanmasıyla 24 saat kesintisiz su verileceğini bildirdi.

- "Biz size aşığız, bizim derdimiz var"



Susuz İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığını anımsatan Erdoğan, bir buçuk, 2 yılda İstanbul'un su sorununu çözdüklerini, Hakkari'de de su sorununu çözeceklerini vurguladı.

"Bu teröristler, terör örgütünü arkasına alıp da siyaset yaptığını söyleyenlerin derdi sizin derdiniz değildi, onların derdi dağdakilerdi." diyen Erdoğan, "Ama bizim derdimiz başka. Bizim derdimiz Hakkari'deki kardeşimin ayağı çamura değiyor mu, suyunu bulabiliyor mu, şu anda insanca bir yaşama ulaşabildi mi, bizim derdimiz buydu bunu yaptık." ifadesini kullandı.

Terör örgütünün yakıp yıktığı Yüksekova'yı şimdi yeninden ayağa kaldırdıklarını kaydeden Erdoğan, "3 binin üzerinde konutun inşası sürüyor. İnşallah önümüzdeki yaza kadar 3 bin konutun tamamı bitmiş olacak." diye konuştu.

Konutların, yolların ve güvenlik yollarının biteceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Derdimiz ne, biz dertliyiz. Biz size aşığız, bizim derdimiz var. Biz istiyoruz ki benim Hakkari'de yaşayan kardeşim, ben nasıl yaşıyorsam o da öyle yaşasın. Eğer, biz, sağlıkta hastaneler bulabiliyorsak, okullardan istifade edebiliyorsak, güzel yollarda seyahat edebiliyorsak, enerji sıkıntısı çekmiyorsak benim Hakkari'deki kardeşim de bunları aynen bulsun."

(Sürecek)