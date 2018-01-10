HDP Adana Milletvekili Beştaş:

TBMM (AA) - HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "HDP, 80 milyon yurttaşın partisidir. HDP, bu yurttaşlar arasında etnik kimlik, inanç, cinsiyet ayrımı yapmadan herkese açık, herkesin siyasete katılabileceği bir alandır." dedi.

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın, geçmiştekine göre bugün "daha ağır, sinsi, kurgulanmış bir vekillik düşürme fiileyle karşı karşıya" olduğunu öne sürdü.

Zana'ya yönelik bu hamlenin "HDP'ye yönelik tasfiye operasyonunun parçalarından sadece biri" olduğunu savunan Beştaş, Zana'nın 2011 ve 2015'teki iki seçimde aynı yemini ettiğini söyledi. Beştaş, "İlk iki seçimde geçerli sayılan yemin neden 1 Kasım'da geçersiz sayıldı?" diye sordu. Beştaş, şöyle konuştu:

"Zana'nın vekiliğinin düşürülmesi bir operasyondur. Başka gerekçe bulamadıkları için devamsızlığı öne sürmektedirler. Zana'nın, yemini geçersiz kabul edildiğinden TBMM Genel Kuruluna katılma hakkı yok.

Milletvekilliği yemin metni, Kenan Evren'in yemin metnidir. Darbecilerin yazdığı, toplumsal dinamiklerin itiraz ettiği, ırkçı, totaliter ifadeleriyle, tekçi bir yemin metni. Bu metin kaç milletvekili tarafından inanılarak, hissedilerek okunuyor? Bu metin, bir mecburiyetten okunuyor.

Zana'ya yönelik bu karar, siyasidir. Ahmet Davutoğlu'nu, Ali Babacan'ı Mecliste gören var mı? Zana, Ağrı milletvekili olmaya devam edecektir. Karar meşru değil ve tanımıyoruz."

Dün Genel Kurulda, Karma Komisyon Raporunun görüşmelerinde geniş bir savunma yapmayı planladığını belirten Beştaş, "Ancak bu hukuksuzluğu halktan gizlemek için canlı yayının olmadığı, Genel Kurulda milletvekillerinin olmadığı saate görüşmeleri denk getirdiler. Savunma, oy verecek milletvekillerine yapılır. Dün AK Parti'den 22 milletvekili vardı. 22 milletvekiline savunma yapmayı reddettik." değerlendirmesinde bulundu.

Beştaş, HDP'de yaşanan "ırkçılık tartışması" ve Hasip Kaplan'ın sosyal medya hesabı üzerinden atılan tweetlerle ilgili bir soruya, "Neticede Hasip Kaplan'ın partimizde hiçbir görevi ve sorumluluğu yoktur. HDP, Türkiye'de 80 milyon yurttaşın partisidir. HDP, bu yurttaşlar arasında etnik kimlik, inanç, cinsiyet ayrımı yapmadan herkese açık, herkesin siyasete katılabileceği bir alandır. HDP'de böyle bir ayrım yoktur." karşılığını verdi.







