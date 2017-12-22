HDP Bitlis Milletvekili Gaydalı:

TBMM (AA) - HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, çözüm sürecinin sonlandırılmasından sonra mezarlıklar hedef tahtası haline getirildiğini savundu.

Gaydalı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, çözüm sürecinin başlamasıyla 2013'te, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak gibi birçok ilde, "1990'lı yıllarda çatışmalarda yaşamını kaybedenler için 13 mezarlık kurulduğunu" belirten Gaydalı, toplu mezarlarda bulunan birçok cenazenin de bu mezarlara defnedildiğini belirtti.

Cenazelerin tamamının aileler tarafından bulunarak buralara taşındığını, mezarlık inşasına devletin müdahale etmediğini anlatan Gaydalı, kamuya açık şekilde definlerin gerçekleştiğini ifade etti. Bunlardan birinin de Bitlis merkeze bağlı Yukarıölek Köyünde Ekim 2013'te açılan mezarlık olduğunu dile getiren Gaydalı, çözüm sürecinin sonlandırılmasından sonra mezarlıkların hedef tahtası haline getirildiğini öne sürdü.

Gaydalı, kızı Yukarıölek köyündeki mezarlığa defnedilen bir babadan mesaj aldığını aktararak, babanın, kızının mezarını ziyaret etme isteğini dilekçeyle valiliğe ilettiğini, valiliğin de jandarmaya havale ettiğini, jandarmanın ise bu mezarlıktaki 267 cenazenin savcılık talimatıyla çıkarılarak, İstanbul Adli Tıpa gönderildiği yanıtını verdiğini söyledi.

Babanın mezarlığa gittiğinde, mezarın yıkıldığını, kemiklerin mezardan çıkarılarak götürüldüğünü söylediğini savunan Gaydalı, babanın, "Kızımın açık kimliği bilinmesine rağmen tekrar adli tıp işlemlerine tabi tutulması, hiçbir hukuki kurala uymuyor." dediğini aktardı.

Gaydalı, bu davranışın ne İslamiyet'e ne insaniyete sığacağını ifade etti.



