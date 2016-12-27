HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp:

TBMM (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, "Uğradıkları soykırım sonrasında güvensizlik, nefret, öfke, suçluluk duygusu, gece uyumakta zorluk çekme gibi duygular taşıyan ve ciddi anlamda travma ile karşı karşıya gelen Ezidiler, yeniden yerlerinden edilmek istenmiştir." dedi.

Yiğitalp, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ'ın Şengal'e 3 Ağustos 2014'te büyük bir saldırı başlattığını ve binlerce Ezidi'nin bu saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaşananların ardından, Ezidilerin bir bölümünün Türkiye'ye göç ettiğini ve Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa'da bulunan kamplara yerleştirildiklerini anlatan Yiğitalp, "Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'ne bağlı Fidanlık Kampı'nda ilk etapta 8 bine yakın Ezidi vardı. Şengal'in kurtulmasıyla büyük bir kısmı kendi ana yurtlarına göçtüler. Geri kalan bin 29 kişi ise Fidanlık Kampı'nda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlardı." diye konuştu.

Ezidilerin, farklı kamplara gönderilmek istendiğini ve kampın Diyarbakır halkından koparıldığını öne süren Yiğitalp, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kampın AFAD'a bağlanmasının ardından Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı Mehmet Özel'in başkanlığında beş kişilik bir kamp koordinasyonu oluşturulmuştur. Uğradıkları soykırım sonrasında oluşan kaygı, güvensizlik, çaresizlik, nefret, öfke, suçluluk duygusu, gece uyumakta zorluk çekme gibi duygular taşıyan ve ciddi anlamda travma ile karşı karşıya gelen Ezidiler yeniden yerlerinden edilmek istenmiştir."

Yiğitalp, Yenişehir Belediyesi meclis üyelerinin ve siyasi parti temsilcilerinin kampa girişlerinin de yasaklandığı iddiasında bulundu.







