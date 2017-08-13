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HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay:

- "Önümüzde önemli bir mücadele dönemi var. Bu dönemi, demokrasi ve barış için birlikte mücadele dönemi olarak tanımlıyoruz"

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay:

VAN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, "Önümüzde önemli bir mücadele dönemi var. Bu dönemi, demokrasi ve barış için birlikte mücadele dönemi olarak tanımlıyoruz." dedi.

Kemalbay, HDP'nin Van'daki Musa Anter Barış Parkı'nda düzenlediği "Vicdan ve Adalet Nöbeti" isimli protesto eylemine katıldı.

Burada bir açıklama yapan Kemalbay, bir süre önce Van'da başladıkları eylemin bugün son günü olduğunu belirterek, eylemin, yarından itibaren İzmir'de devam edeceğini söyledi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri hatırlatarak eleştiren Kemalbay, milletvekillerinin tutuklanmalarının da insan haklarına aykırı olduğunu savundu.

Kemalbay, "Önümüzde önemli bir mücadele dönemi var. Bu dönemi, demokrasi ve barış için birlikte mücadele dönemi olarak tanımlıyoruz. Ortak bir mücadeleyi yükseltmek, birlikte bir mücadeleyi inşa etmek için demokrasi ve barıştan yana olan bütün toplumsal ve siyasi kesimlere sesleniyoruz. Birlikte adım atmaya, birlikte yol yürümeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." diye konuştu.

Kemalbay, açıklamasının ardından eyleme katılan HDP milletvekilleriyle parkta beklemeye başladı.

Polis, gösteri sebebiyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

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HdpHDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Serpil KemalbayVanVicdan Ve Adalet Nöbeti
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