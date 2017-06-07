HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

TBMM (AA) - ALPER ATALAY - HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, 9 Haziran Cuma günü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceklerini bildirdi.

Kemalbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir dönemeçten geçtiğini, anayasa değişikliği referandumunda yüzde 50'nin üzerinde bir "hayır" oyu olduğunu söyledi.

Bu tabloyu değerlendirdiklerinde önlerinde büyük bir sorumluluğun olduğunu gördüklerini ve bunu "demokrasi cephesi", "demokrasi için güç birliği" olarak ifade ettiklerini belirten Kemalbay, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bu yönde mesajlar verdiğini aktardı. Kemalbay, HDP olarak bu konuda bir "yol haritası" üzerinde çalıştıklarını, ramazan ayının bitiminden sonra bunu somutlaştıracaklarını ve açıklayacaklarını belirtti.

Kemalbay, "Demokrasi bloku" şeklinde ifade edilen bir süreci örmeye çalıştıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Demokrasi cephesini oluşturma görevi CHP'nin de görevi, Türkiye'de demokratik siyasetten yana olan bütün kesimlerin de görevi. Bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Tabii ki ortak ilkeler etrafında hareket edebiliriz. 16 Nisan'a baktığımız zaman, oradaki en önemli aktörün Halkların Demokratik Partisi olduğunu biz görüyoruz. Çünkü, Türkiye'nin köklü sorunları var. 90 yıldır çözüm bekleyen sorunlar. Bu sorunlara bugüne kadar derli toplu, ikleli bir program önerebilen tek parti HDP'dir.

Biz, bu anlamda yapılan görüşmeleri değerlendireceğiz. Ortak ilkeleri oluşturmaya çalışacağız. Bu konuda bütün siyasi aktörlerle görüşebiliriz.

Cuma günü de Sayın Kılıçdaroğlu ile onların randevu talebi üzerine bir görüşme yapacağız. Kılıçdaroğlu'nu dinleyeceğiz. Biz de bu dönemdeki kendi bakış açımızı ifade edeceğiz."



